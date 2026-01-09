Costo del pasaporte a enero del 2026: montos en dólares y bolívares

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) define los montos vigentes para la emisión y renovación de pasaporte en el país durante este primer mes de 2026.

La institución calcula los precios en dólares, aunque los usuarios pueden cancelar el equivalente en moneda nacional, según la tasa oficial del día publicada por el Banco Central de Venezuela.

La estructura de costos va de acuerdo con la vigencia del documento y la edad del ciudadano.

Los adultos mayores de 18 años obtienen un pasaporte con vigencia de 10 años y tiene un costo de $ 216 o al cambio en bolívares 70,200.

Niños y adolescentes entre tres y 17 años posee una vigencia de cinco años con un valor de $ 164 o al cambio 53,300.

Menores de tres años cuya libreta dura tres años, tiene un costo de $ 120 o al cambio 39,000.

Servicio express

El Saime mantiene activa la modalidad de pasaporte habilitado o express para aquellos que necesitan el documento con urgencia.

Este servicio agiliza el proceso de impresión y entrega, permitiendo que el solicitante reciba su pasaporte en un lapso de 48 horas después de asistir a la cita de captación de datos biométricos.

Esta opción tiene un incremento de:

Adultos: el costo es de $ 150 o al cambio a tasa nacional 113,750

Edades comprendidas entre tres y 17 años: la tarifa es de $ 310 o al cambio del día 100,750.

Menores de tres años: el servicio tiene un costo de $ 290 o al cambio 94,250

Se recomienda a los usuarios verificar la tasa noficial del día antes de proceder con el pago en el portal web para evitar incovenientes con el saldo disponible en sus cuentas.

