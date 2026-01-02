¡Atención! Pasos que debes hacer de inmediato si perdiste tu pasaporte venezolano: requisitos para tramitar la anulación en el Saime

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) estableció un protocolo claro en caso de robo o perdida del pasaporte venezolano que deben seguir todos los ciudadanos, tanto dentro como fuera del país.

Según el Saime es fundamental que actúes con rapidez para proteger tu identidad y poder tramitar uno nuevo. Ignorar estos pasos puede retrasar la obtención de un nuevo documento de viaje.

Primer paso: la denuncia policial

Lo primero que debes hacer es acudir a la estación de policía más cercana al lugar donde ocurrió el incidente. Allí deberás exponer lo sucedido para que los funcionarios redacten una denuncia formal.

Este documento es vital, ya que es el comprobante legal de que ya no tienes el pasaporte en tu poder.

Trámite en el portal web

Una vez que tengas la denuncia, ingresa a la página web oficial del Saime. En la sección de "Servicios", busca la opción llamada "Planilla de anulación de documentos".

Debes descargar este formulario e introducir todos los datos personales que el sistema te solicite.

Formalización en la oficina

Con la planilla impresa y el reporte de la policía en mano, debes dirigirte a la sede central del Saime. Allí entregarás ambos documentos para que el personal autorizado proceda a registrar el extravío o robo en el sistema nacional de forma definitiva.

¿Qué hacer si estás fuera de Venezuela?

Si el incidente ocurre mientras te encuentras en el extranjero, el proceso varía un poco. Primero, debes presentarte ante la Interpol para reportar el suceso.

Después de cumplir con ese paso, tendrás que ir a la sede del consulado venezolano más cercana para formalizar la situación ante las autoridades consulares.

