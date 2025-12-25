Este banco venezolano aumenta el limite de retiro y transacciones diarias: así quedaron fijados los montos

Suscríbete a nuestros canales

El Banco Mercantil anunció un aumento importante en la cantidad de efectivo que se puede sacar de sus cajeros automáticos en todo el país.

A través de su cuenta de Instagram, se dio a conocer que la medida busca facilitar el acceso al dinero en efectivo para los ciudadanos.

Lo más destacado de este anuncio es que el beneficio no es exclusivo para los clientes de la institución. Ahora, cualquier persona que tenga una tarjeta de débito de otros bancos nacionales también puede utilizar la red de cajeros de Mercantil para obtener bolívares de forma rápida.

Nuevos montos y transacciones

A partir de ahora, el límite máximo de retiro diario se fijó en Bs. 4.000. Este monto se puede obtener realizando hasta un máximo de 10 transacciones por día.

Es importante tener en cuenta que, si usas una tarjeta de otro banco, la cantidad final que puedes sacar podría depender de los límites que tenga establecidos tu propio banco emisor.

Facilidades para nuevos clientes

Para quienes aún no tienen cuenta en el banco, Mercantil lanzó la Cuenta Corriente Simplificada. Este producto permite abrir una cuenta en pocos minutos usando únicamente la cédula de identidad.

Está diseñada para quienes necesitan una opción rápida para movilizar su dinero, recibir transferencias y utilizar los servicios digitales sin trámites complicados.

Pagos y tecnología sin contacto

La institución también está impulsando el uso de su nueva Tarjeta de Débito Mastercard, la cual cuenta con tecnología contactless (sin contacto).

Esto permite pagar en comercios simplemente acercando la tarjeta al punto de venta, lo que hace las compras mucho más rápidas y seguras.

Además, esta tarjeta permite realizar compras por internet utilizando un código de seguridad dinámico que se consulta desde la aplicación móvil.

Servicios digitales y pagos móviles

A través de la aplicación Mercantil Móvil y el servicio Tpago, los usuarios pueden enviar y recibir pagos móviles de forma inmediata. La plataforma ha sido actualizada recientemente para permitir:

Búsquedas inteligentes de bancos por nombre o código.

Pagos de servicios como electricidad, telefonía e internet (Inter, Cantv, Corpoelec).

Recargas de saldo telefónico y pagos de impuestos nacionales.

