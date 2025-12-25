Fiestas y fuegos artificiales: cómo celebrar la llegada del Año Nuevo 2026 en Los Ángeles

Suscríbete a nuestros canales

Aquellas personas que residen en Los Ángeles, Florida, Estados Unidos (EEUU) que desean hacer algo diferente para las festividades finales del año, pueden optar por despedir el 2025 y recibir el 2026 en un ambiente festivo público, rodeado de personas y buena vibra.

Estas son algunas de las opciones recomendadas

NYELA en Grand Park: en Grand Park, 200 N Grand Ave, Los Ángeles, CA 90012. Desde las 8:00 de la noche de 2025 y hasta la 1:00 de la mañana de 2026

Grand Park regresa este 2025 con su celebración anual de Nochevieja llena de música en directo, deliciosos camiones de comida local y un increíble espectáculo de luces con la cuenta atrás hasta 2026.

Celebre en el emblemático Yamashiro: en 1999 N Sycamore Ave, Los Ángeles, CA 90068. De 9:00 pm a 12:00 am.

Disfrute de una barra libre de cinco horas, unas vistas impresionantes del horizonte y la actuación de un DJ en directo con un formato abierto.

A medida que transcurre la noche, prepárese para la cuenta atrás del Año Nuevo dirigida por el DJ, que se completará con un brindis con champán gratuito y recuerdos de la fiesta para que la velada sea inolvidable.

Eventos de fuegos artificiales

Marina del Rey New Year’s Eve Fireworks & Glow Party

Este es uno de los lugares más clásicos para ver fuegos artificiales reales sobre el agua. Ofrecen dos espectáculos distintos de 10 minutos cada uno.

Horarios de los fuegos: 8:59 p.m. (para familias y niños) y a las 11:59 p.m. (medianoche).

8:59 p.m. (para familias y niños) y a las 11:59 p.m. (medianoche). Mejores puntos de vista gratuitos: Burton Chace Park y Fisherman's Village.

Burton Chace Park y Fisherman's Village. Glow Party: desde las 7:00 p.m. en Burton Chace Park con DJs, baile y pintura facial.

Waterfront de Long Beach

La ciudad de Long Beach organiza un despliegue espectacular de fuegos artificiales en el puerto, visibles desde gran parte de la costa.

Horario: el espectáculo principal es a la medianoche .

el espectáculo principal es a la . Mejores puntos de vista gratuitos: Shoreline Village, el faro Lion’s Lighthouse en ShoreLine Aquatic Park y a lo largo del paseo marítimo.

Además, el Queen Mary también lanza fuegos artificiales, los cuales son visibles gratuitamente desde los parques cercanos al agua.

Angel’s Point (Elysian Park)

Para una experiencia más local y con una vista panorámica de los fuegos artificiales que estallan en toda la cuenca de Los Ángeles, Angel’s Point es un punto estratégico gratuito.

Ubicación: Angel’s Point Rd, Los Ángeles, CA 90012.

Angel’s Point Rd, Los Ángeles, CA 90012. Nota: el espacio es muy limitado y suele llenarse temprano; es ideal si buscas una vista de la ciudad iluminada en lugar de un evento organizado con escenarios.

