Paga menos por tus impuestos al IRS: montos de las deducciones estándar para el año fiscal 2026

A punto de cerrar el año 2025 es prudente que las personas sepan todo lo necesario sobre los cambios que afectarán su declaración o pago de impuestos, entre sus novedades están los nuevos montos anuales por deducciones.

Tenga presente que, las deducciones son gastos o montos específicos que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) te permite restar de tus ingresos totales antes de calcular cuánto debes pagar de impuestos.

Su objetivo principal es reducir tu "ingreso imponible", es decir, la base sobre la cual se aplica el porcentaje de impuestos.

Por lo que, mientras menores sean tus ingresos imponibles, menor será la factura fiscal que tendrás que pagar.

Entonces, debes saber que el IRS publicó los nuevos montos de la deducción estándar para el año fiscal 2026, actualización que beneficia a millones de contribuyentes.

La deducción estándar favorece especialmente a:

Trabajadores con ingresos bajos o medios.

Jubilados.

Personas que no tienen hipoteca ni grandes gastos deducibles.

Para las personas elegibles, un aumento en la deducción puede reducir la factura fiscal sin necesidad de cambios adicionales.

Sobre las deducciones para el año fiscal 2026

El IRS actualiza estos valores cada año para evitar que los contribuyentes paguen más impuestos solo por el aumento del costo de vida.

Entonces, debe saber que, el ajuste responde a la inflación, no a una nueva ayuda directa.

Para el año fiscal 2026, el IRS fijó las siguientes cifras:

32.200 dólares para parejas casadas que presentan declaración conjunta

En 2025 fue $31.500.

16.100 dólares para contribuyentes solteros o casados que declaran por separado

En 2025 fue $15.750.

24.150 dólares para jefes de familia

En 2025 fue $23.625

Hay que tener presente que, aunque el aumento no parece grande a simple vista, puede marcar la diferencia para hogares que no detallan deducciones y dependen de ingresos ajustados.

