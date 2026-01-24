Activan plan de recuperación vial en Mérida tras daños por intensas lluvias: estos son los sectores incomunicados

Suscríbete a nuestros canales

Las persistentes lluvias en el estado Mérida pusieron en alerta máxima a los cuerpos de seguridad y rescate, especialmente en el municipio Alberto Adriani.

Ante los constantes deslizamientos de tierra y la obstrucción de importantes arterias viales, el gobierno unió esfuerzos para atender las emergencias y proteger a los habitantes de la región andina.

Debido a que las precipitaciones no han cesado en el eje panamericano, las autoridades mantienen una vigilancia constante y ejecutan labores de limpieza y dragado en los ríos para evitar desbordamientos mayores.

Daños en comunidades y vías rurales

El alcalde de Alberto Adriani, Lisandro Segura, informó sobre los graves problemas de acceso en zonas como Flor del Paraíso, donde la crecida de un caño dañó el único puente de la comunidad.

En la parroquia Rómulo Gallegos, específicamente en el sector Colinas de San Benito, se perdió una estructura de paso en la vía rural. Asimismo, el tránsito está totalmente interrumpido en el sector Boca Grande, donde el riesgo es alto y se debe esperar a que mejoren las condiciones climáticas para iniciar las reparaciones.

Restricciones en puentes y carreteras

El paso de vehículos se mantiene con dificultades en varios puntos estratégicos. Aunque los túneles entre El Vigía y Mérida funcionan con normalidad, en la Troncal 001 (municipio Tulio Febres Cordero) el tránsito se desvió por una variante debido a los daños en el Puente del Arenoso.

Por su parte, en el sector Escagüey del Páramo, se mantiene prohibido el paso para vehículos de carga pesada como medida de seguridad.

Situación crítica en el río Arenoso

Luis Lobo, director de Protección Civil regional, explicó que el aumento del caudal del río Arenoso durante las últimas 96 horas socavó las bases del puente, lo que obligó al cierre total de la estructura.

Esta situación impide el tránsito de cualquier tipo de vehículo por el lugar, mientras las cuadrillas trabajan intensamente para restablecer la comunicación por el Eje Panamericano.

Supervisión de obras y viviendas

Una comisión de la Vicepresidencia de Obras Públicas y Servicios, encabezada por Jorge Márquez y acompañada por el gobernador Arnaldo Sánchez y los ministros de Transporte y Obras Públicas, realizó una inspección en la carretera Trasandina.

Durante el recorrido por el eje Mérida–Mucuchíes, las autoridades supervisaron los avances en ingeniería vial y la construcción de viviendas en la zona. Como resultado, el Gobierno nacional activó un plan de respuesta inmediata para reducir riesgos y reparar los daños en la infraestructura del estado.

