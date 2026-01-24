Matrimonio civil en Chacao: conozca los requisitos oficiales exigidos para el registro local

Suscríbete a nuestros canales

El matrimonio civil en Chacao es un trámite legal que debe realizarse ante el Registro Civil del municipio para que la unión tenga plena validez jurídica.

El procedimiento está destinado a personas naturales residentes en el municipio Chacao, quienes deben demostrar su identidad y situación civil actual. Las autoridades recomiendan verificar con antelación que todos los recaudos estén completos y vigentes para evitar retrasos en el proceso de inscripción del matrimonio.

Documentos básicos exigidos por el Registro Civil

Entre los recaudos indispensables que deben presentar los contrayentes se encuentran:

Copias de las cédulas de identidad

Actas de nacimiento originales

Declaración jurada de no tener impedimentos legales para contraer matrimonio

En el caso de ciudadanos extranjeros, los documentos deben estar legalizados o apostillados y traducidos al idioma español.

El Registro Civil solicita documentación adicional cuando existen situaciones particulares. Por ejemplo:

Sentencia de divorcio, si aplica

Acta de defunción, en caso de viudez

Acta de unión estable de hecho, para legalizar concubinato

También se exige la curatela cuando hay hijos menores que no sean de ambos contrayentes.

Si durante el acto se reconocerán hijos menores de edad, es obligatorio presentar sus actas de nacimiento. Asimismo, se deben consignar los datos de dos testigos, incluyendo copia de sus cédulas, edad, profesión y dirección.

En casos de contrayentes menores de edad, se requiere una autorización notariada de los representantes legales.

El trámite debe realizarse de forma presencial en el Registro Civil de Chacao, ubicado en La Castellana. Las autoridades aclararon que el procedimiento es gratuito, excepto las copias certificadas que puedan solicitarse durante el proceso.

