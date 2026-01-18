Restablecen el servicio de agua en Los Naranjos: Hidrocapital soluciona avería principal

Suscríbete a nuestros canales

El equipo técnico de Hidrocapital finalizó con éxito las labores de reparación en una tubería principal de 30 pulgadas ubicada en el municipio El Hatillo, estado Miranda.

A través de su cuenta de Instagram oficial, se informó que los trabajos fueron realizados de manera continua para restablecer el flujo de agua en la zona tras detectarse una falla que afectaba el suministro normal de los habitantes.

¿Cómo se llevó a cabo operativo de reparación?

Las labores estuvieron supervisadas directamente por las autoridades del Ministerio de Atención de las Aguas.

La intervención permitió corregir el daño en la infraestructura y asegurar que el servicio regrese a la comunidad, cumpliendo con los planes de mantenimiento para mejorar la red de distribución en el sector.

Ubicación de los trabajos

La falla se detectó inicialmente en el sector La Toma. Sin embargo, las cuadrillas extendieron las operaciones hasta la Avenida Principal de Los Naranjos, donde se concentraron los esfuerzos de soldadura y maquinaria pesada para sellar la tubería de gran diámetro.

Supervisión de las autoridades

El Ingeniero Carlos Mast, ministro de Aguas, dirigió personalmente el despliegue del personal multidisciplinario. Según informó el organismo, estas acciones siguieron los lineamientos de la presidencia para dar una respuesta inmediata a los reportes de la comunidad y evitar la pérdida de grandes cantidades de líquido.

Tras completar las pruebas de presión y verificar que no existieran fugas adicionales, se dio por concluida la reparación.

Con esta maniobra se garantiza la continuidad del servicio de agua potable para las familias de El Hatillo y las zonas adyacentes que dependen de esta importante tubería.

Visite nuestra sección Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube