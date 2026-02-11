¡Caos aéreo! La FAA suspende todos los vuelos en El Paso por estas razones

Suscríbete a nuestros canales

El cielo sobre El Paso se ha cerrado por completo de forma inesperada. La Administración Federal de Aviación (FAA) mantiene en vigor una restricción de vuelo de emergencia que ha dejado en tierra todas las operaciones en el Aeropuerto Internacional de El Paso, citando "razones especiales de seguridad" que aún no han sido detalladas.

La medida, que afecta a una zona estratégica en la frontera con México, ha desatado el caos para miles de viajeros y empresas de logística que dependen de esta terminal.

Un apagón aéreo de 10 días

La restricción no es un retraso menor, sino una suspensión total que se prolongará por más de una semana. Aquí están los detalles del cierre:

Inicio: Entró en vigor el 10 de febrero a las 11:30 p.m. (hora de la montaña).

Fin previsto: Se extenderá hasta el 20 de febrero a las 11:30 p.m.

Alcance: La prohibición es absoluta. Incluye vuelos comerciales, de carga y aviación general (aviones privados). Ningún piloto puede operar dentro del área cubierta por el aviso oficial (NOTAM).

El misterio de las "Razones Especiales de Seguridad"

Lo que más preocupa a la comunidad y a los expertos en aviación es la falta de transparencia de la FAA. Aunque la agencia federal emitió el aviso bajo la categoría de "seguridad especial", no ha especificado si se trata de una amenaza directa, un operativo de seguridad nacional en la frontera o un problema técnico crítico en el espacio aéreo.

La ciudad de El Paso confirmó que las aerolíneas ya han sido notificadas, pero la incertidumbre reina entre los pasajeros que quedaron varados de la noche a la mañana.

¿Qué deben hacer los pasajeros afectados?

Si tenías un vuelo programado hacia o desde El Paso en los próximos 10 días, toma en cuenta lo siguiente:

Contacta a tu aerolínea: No vayas al aeropuerto. Las terminales están procesando cancelaciones masivas y la mejor forma de obtener un reembolso o reubicación es a través de las apps oficiales o líneas de atención. Rutas alternativas: Algunos viajeros están optando por aeropuertos cercanos como Albuquerque o Tucson, aunque la FAA advirtió que las operaciones en comunidades aledañas también podrían sufrir impactos. Carga y suministros: Las empresas de mensajería están desviando sus rutas terrestres, lo que podría generar retrasos en entregas de paquetes en toda la región fronteriza.

