Joven que se encontraba desaparecido fue hallado sin vida: se habría resisto al robo

La conmoción se apoderó del estado Aragua tras el trágico desenlace en el caso de Jesús Emmanuel Muñoz, un joven que se encontraba desaparecido desde el sábado 3 de enero.

Según los reportes preliminares, la víctima fue vista por última vez al salir de su lugar de trabajo en Maracay, quien se dirigía hacia su residencia cuando se perdió todo rastro de su paradero.

El hallazgo del cadáver este martes en una zona apartada de Cagua, activó los protocolos de los cuerpos de seguridad.

Principal hipótesis

Las primeras líneas de investigación, según informa maracayinforma, sugieren que el asesinato fue debido al robo de su motocicleta, la cual se presume fue arrebatada por sujetos desconocidos.

Efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) ya adelantan las investigaciones pertinentes para dar con la identidad y el paradero de los responsables.

Se espera que el análisis de trazas telefónica y posibles cámaras de seguridad en la ruta Maracay-Cagua aporten datos cruciales para esclarecer el suceso.

Jesús Muñoz era natural de San Mateo, sus familiares comentan que se encuentran consternados y han hecho un llamado público a los organismo de seguridad para que el crimen "no quede impune".

