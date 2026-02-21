"Lo maté por orden de Dios": hombre absuelto por el asesinato de su padre dentro de un lujoso hotel

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre originario de Nueva York, fue declarado “no culpable” por el asesinato de su padre en un hotel de cinco estrellas en Irlanda.

El acusado, Henry McGowan, habría sido absuelto de su responsabilidad en el crimen debido a que padece demencia.

Los 12 jurados aceptaron la declaración de dos psiquiatras, quienes afirmaron que el acusado, de 31 años de edad, padece de trastorno esquizoafectivo, condición que habría afectado su juicio cuando mató a su padre en el lujoso hotel Ballyfin Demesne, informó The Irish Times.

McGowan declaró al psiquiatra forense, Stephen Monks, que el día del homicidio sintió que la víctima no era su verdadero padre.

"Pensé que Dios me ordenaba matar a mi padre"

Al parecer, el agresor sufrió delirios, los cuales le hicieron pensar que su padre era un impostor. “Yo pensé que era como si Dios me hubiera ordenado matar a mi padre, como si él fuera una fuente de maldad”.

El acusado, residente de Brooklyn (Nueva York), se había declarado inocente por demencia, tras el asesinato de John McGowan (66) en Portlaoise, condado Laois, Irlanda, el 12 de noviembre de 2024.

El abogado defensor, Michael Bowman, alegó que se trataba de un caso “particularmente trágico”, debido a que el instinto paternal de la víctima lo había llevado a priorizar el bienestar de su hijo por encima del suyo.

El abogado afirmó que, a menudo, quienes corren mayor peligro son las personas más cercanas a quien desarrolla una enfermedad mental activa.

Declarado "no culpable" por demencia

El jurado dedicó solo una hora y 23 minutos para emitir un veredicto unánime de “no culpable” por demencia.

Asimismo, se solicitó que el acusado ingresara en un centro designado para recibir atención hospitalaria durante un máximo de 14 días.

El acusado era el menor de cinco hijos de una familia neoyorquina de ascendencia irlandesa. El psiquiatra forense Stephen Monks, declaró que McGowan le contó que había fumado mucha marihuana durante su adolescencia, pero dejó de hacerlo a los 20 años.

Durante el juicio, se supo que McGowan estuvo bajo el cuidado de profesionales psiquiátricos tras ser ingresado involuntariamente en un hospital de Nueva York en enero de 2022. Fue entonces cuando se registró su primer “episodio maníaco”. Expertos observaron psicosis, depresión e ideación suicida.

Dos meses después, ingresó involuntariamente en otro hospital psiquiátrico en París, tras sufrir delirios paranoicos en un vuelo procedente de Estados Unidos; intentó secuestrar a un bebé.

El jurado escuchó que McGowan se abalanzó sobre la familia del bebé bajo la creencia delirante de que su hijo debía ser sacrificado para proteger el avión.

Con respecto al asesinato de su padre, durante el juicio, el acusado afirmó que tomó a su padre por el pecho y lo empujó con fuerza, antes de estrangularlo en el suelo del baño.

Afirmó que le había dicho a su padre que “siempre lo amaría como si hubiera dado su último aliento”, publicó El Diario NY.

