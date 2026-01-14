Sencillo truco para evitar que salgan brotes a las papas: éstas no se deben comer

Suscríbete a nuestros canales

¿Brotes en las papas? Si alguna vez has conseguido entre tus compras una papa con pequeñas raíces o retoños que crecen de su interior, es gracias a que el tubérculo está iniciando un proceso de germinación para convertirse en una nueva planta.

Si, a las papas le salen brotes y es más común de lo que se puede imaginar, y esto es porque son tubérculos vivos y al almacenar los nutrientes de la planta madre, inician un proceso natural de germinación para convertirse en una nueva planta. Según refiere la Inteligencia Artificial, esto se consigue gracias a factores ambientales tales como la luz, el calor y la humedad.

¿Por qué salen brotes a las papas?

Expertos señalan que estos aparecen sencillamente porque las papas están vivas, y a diferencia de otros alimentos, siguen respirando después de ser cosechadas. En tal sentido, si encuentra las condiciones adecuadas como, humedad, calor y algo de luz, comienza a brotar, explica la web Naranjas Daniel.

Cuando esto ocurre es posible que cambie no solo la apariencia de la papa, sino también su textura y sabor, por lo que, no debe dejarse pasar mucho tiempo desde que se compra hasta que se consume, o si se puede evitar, es mejor hacerlo.

Toma nota

Debes tener en cuenta que evitar el brote es sencillo, para ello, implementa un truco en el que solo necesitas una manzana. Esta fruta según explican en la web Cuerpo Mente libera etileno, un gas conocido como la “hormona de la maduración” porque regula el proceso de envejecimiento en frutas y verduras. El etileno puede acelerar o retardar el proceso de maduración de algunos alimentos, y en el caso de las papas, este gas retrasa la germinación, y con ello impide que los brotes aparezcan rápidamente.

¿Cómo se hace? Coloca una manzana junto a las papas en un lugar fresco, oscuro y seco; y cuando notes que la manzana se está estropeando, cámbiala por una más fresca. La idea es evitar lo más posible los brotes, pues no se recomienda comer las papas con brotes, ya que cambian su sabor, textura, apariencia e incluso su valor nutricional.

