Registro consular: cómo inscribir en Venezuela a hijos nacidos en Colombia

El registro consular de nacimiento es el primer trámite que deben realizar los padres venezolanos cuyos hijos hayan nacido en Colombia.

Dicho procedimiento permite que el menor sea reconocido oficialmente como ciudadano venezolano, independientemente del país donde ocurrió el nacimiento. Además, es un proceso esencial para garantizar su identidad legal desde los primeros meses de vida, según la información del medio digital vbr_vzlanoticias.

Dónde realizar el trámite y costo del proceso

El registro debe hacerse en el consulado de Venezuela correspondiente a la ciudad de residencia, como Bogotá, Medellín o Cartagena. Un aspecto importante es que el trámite no tiene ningún costo, ya que el registro consular de nacimiento es completamente gratuito.

Documentos requeridos del bebé

Para formalizar el registro, se deben presentar documentos emitidos en Colombia que certifiquen el nacimiento del menor. Entre los principales recaudos exigidos se encuentran:

Registro civil de nacimiento colombiano en copia fiel del original, preferiblemente apostillado.

Certificado de nacido vivo emitido por la clínica u hospital donde ocurrió el parto.

Requisitos exigidos a los padres venezolanos

Cédula de identidad venezolana, vigente o vencida, en original y copia.

Pasaporte venezolano en copia.

Partida de nacimiento de ambos padres en copia.

Asimismo, el menor debe estar presente obligatoriamente y también deben asistir dos testigos mayores de edad con documento de identidad, sin importar su nacionalidad.

Además, es indispensable contar con una cita previa, la cual debe gestionarse a través del sitio web oficial del consulado correspondiente.

Por qué es recomendable realizar el registro cuanto antes

Este documento es indispensable para que el menor pueda solicitar su primera cédula de identidad y su pasaporte venezolano. Asimismo, garantiza su derecho a la identidad y a la nacionalidad desde una etapa temprana, brindando seguridad jurídica y facilitando gestiones posteriores.

