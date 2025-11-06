Gestión postal en tu móvil: la nueva aplicación para que puedas controlar tus paquetes de correo desde cualquier lugar de EEUU

Suscríbete a nuestros canales

Un nuevo recurso digital de gestión postal está disponible para los usuarios interesados ​​en controlar su correspondencia y envíos con mayor facilidad. Se trata de la aplicación móvil de Informed Delivery, un servicio que permite a los usuarios visualizar y administrar su correo y paquetes desde cualquier lugar. Esta aplicación está disponible tanto para teléfonos Android como para IPhone y puede ser descargada desde Google Play.

Este servicio, basado en el portal web de USPS, incluye herramientas para previsualizar imágenes digitales del correo entrante, lo que ayuda a anticipar la llegada del correo sin necesidad de esperar básicamente a tenerlo en mano.

Además, la aplicación integra notificaciones diarias que presentan un resumen claro del correo y paquetes programados para entrega. Un usuario de la aplicación comentó al respecto:

"He estado usando esta aplicación y es muy útil saber qué viene, porque antes revisaba el buzón de forma obsesiva por si había llegado algo importante, pero ahora sé si hay algo que necesito o quiero, puedo saber dónde está y cuándo llegará con ésta aplicación"

Funciones fundamentales de la aplicación

La aplicación de Informed Delivery realiza varias funciones específicas para facilitar la gestión y seguimiento del correo y paquetes. Entre las principales, se encuentran:

Mostrar imágenes en escala de grises del correo entrante en tamaño carta, que se toman en las máquinas clasificadoras de alta velocidad en el proceso de envío, permitiendo a los usuarios visualizar la vista previa del contenido antes de que llegue a su domicilio.​

Notificar a los usuarios con un resumen diario por correo electrónico que incluye imágenes y detalles sobre los envíos que están en tránsito y próximos a ser entregados.​

que incluye imágenes y detalles sobre los envíos que están en tránsito y próximos a ser entregados.​ Proporcionar actualizaciones en tiempo real del estado y la ubicación de los paquetes , permitiendo a los usuarios rastrear sus envíos desde la aplicación, el tablero en línea o mediante notificaciones por correo electrónico.​

, permitiendo a los usuarios rastrear sus envíos desde la aplicación, el tablero en línea o mediante notificaciones por correo electrónico.​ Facilitar la gestión de envíos mediante la posibilidad de compartir el estado de los paquetes con otros, y gestionar múltiples envíos en una sola plataforma .​

.​ Ofrecer la opción de registrar firmas digitales para la entrega si el destinatario no puede firmar en persona, garantizando que los paquetes sean entregados en el lugar deseado sin contacto directo.

Seguimiento de envíos para comerciantes

La aplicación Informed Delivery es especialmente útil para comerciantes, ya que les permite tener un control detallado y en tiempo real sobre el correo y paquetes comerciales que reciben. Esto facilita la gestión del inventario entrante, la planificación logística y la atención al cliente al poder anticipar la llegada de envíos importantes. Además, la función de compartir actualizaciones y gestionar múltiples envíos en una plataforma ayuda a optimizar los procesos comerciales relacionados con la recepción de mercancías y documentos, mejorando la eficiencia operativa y la experiencia general con los servicios postales.

