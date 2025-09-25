El USPS de EEUU sorprende y no sube el precio de los sellos postales: descubre hasta cuándo estará vigente

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Postal de Estados Unidos informó que no implementará modificaciones en el costo del sello para enviar cartas de primera clase a partir de enero de 2026.

Este anuncio fue divulgado por el Director General de Correos, David Steiner, y representa una decisión relevante en la política tarifaria de los productos Market Dominant, que incluyen el correo de primera clase.

La información fue obtenida del portal web oficial del Servicio Postal, donde se detalla que esta medida responde a una estrategia para controlar costos mientras se mantiene la rentabilidad y la productividad en las operaciones cotidianas del servicio postal.

Steiner destacó que se busca un equilibrio en la fijación de precios para cumplir con los ingresos necesarios sin afectar la asequibilidad.

Mantenimiento de tarifas para 2026

El Director General explicó que la organización adoptó la decisión de posponer cualquier ajuste en el precio del envío de correo hasta mediados de 2026, apuntando a ofrecer servicios que se ajusten a las condiciones actuales del mercado.

Esta determinación se inscribe dentro del plan estratégico denominado "Delivering For America", cuyo propósito es fortalecer la sostenibilidad financiera y operativa del Servicio Postal.

El Servicio Postal continúa implementando acciones para reducir gastos y mantener sus productos accesibles. En la referencia oficial se indica que los precios del correo postal estadounidense se encuentran entre los más bajos a nivel internacional, enfatizando el compromiso de la entidad por ofrecer una red de entrega amplia, eficiente y económicamente viable para casi 169 millones de direcciones.

Además, se resalta que el Servicio Postal es una entidad autónoma que financia sus operaciones principalmente a través de la venta de franqueos y productos, sin recibir fondos públicos para sus gastos operativos.

La decisión de no aumentar el precio del sello en enero de 2026 forma parte del esfuerzo continuo por equilibrar la gestión financiera con la accesibilidad del servicio postal a nivel nacional.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube