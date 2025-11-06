¡Adiós al beneficio! IRS anuncia el fin de su servicio gratuito de declaración: sepa cuándo

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos decidió descontinuar el programa piloto "Direct File", la plataforma gratuita para la declaración de impuestos.

Fuentes oficiales confirmaron que el sistema no estará disponible para la temporada fiscal de 2026 según informa Telemundo.

La decisión se alinea con las críticas de legisladores republicanos y del presidente Trump, quienes han calificado el programa como un desperdicio de fondos públicos, argumentando que duplica servicios que ya ofrecen empresas comerciales privadas.

Apoyo a la medida

El Secretario del Tesoro y actual comisionado del IRS, Scott Bessent, defendió la medida este miércoles en la Casa Blanca, afirmando que "no se utilizó mucho" y que existen "mejores alternativas".

No obstante, datos oficiales obtenidos por el Centro para los Derechos del Contribuyente (Center for Taxpayer Rights) revelan que el uso del programa experimentó un crecimiento considerable.

Durante la temporada 2025, el sistema procesó 296 531 declaraciones aceptadas, más del doble de las 140 803 registradas en 2024, un dato importante en el análisis de la trayectoria del programa.

¿Qué opciones hay?

Tras el cierre del programa, los contribuyentes deberán recurrir a las opciones ya establecidas en el sector privado. La decisión de descontinuar la plataforma se fundamentó, en parte, en la existencia de "mejores alternativas", según declaraciones del Secretario del Tesoro.

Estas alternativas consisten principalmente en las empresas comerciales de preparación de impuestos.

Críticos del programa gubernamental, incluido el presidente Trump, señalan que estas compañías privadas ya proporcionan programas de presentación gratuita para determinados contribuyentes, cubriendo así el nicho que "Direct File" intentaba ocupar.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube