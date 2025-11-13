EPA estrena showroom: así se verían sus productos en tu casa

Suscríbete a nuestros canales

Ferreteria EPA propone una nueva manera de encantar a sus clientes con una muestra directa de cómo se verían sus productos en la casa, sala, cocina, baños y exteriores del comprador.

El showroom se inauguró el jueves 13 de noviembre en la sede en Baruta. Aunque es el primer proyecto, no descartan la posibilidad de llevarlo a varias sedes y que así la experiencia sea más completa para todos los seguidores.

¿Qué muestra el showroom de EPA?

Son 1.200 metros cuadrados de exhibición con ambientes variados de cuartos, oficinas, estudios, baño, sala de estar, patio trasero y porche.

John Prada, gerente general de EPA, indicó en encuentro con la prensa que el proyecto funciona como una previa. "Decorar es personal y se convierte en una inspiración", compartió.

Aseguran que el showroom de EPA puede ser "el nuevo modelo de decoración".

Propuesta para los clientes

Alexis Martínez, gerente comercial de Ferretería EPA, explicó durante la inauguración que el espacio fue concebido para ofrecer una experiencia de compra única y distintiva en el mercado venezolano.

Además de la inspiración visual, EPA brindará acompañamiento a los clientes en el desarrollo de sus proyectos.

Para facilitar la adquisición de productos y servicios, la tienda acepta una variedad de métodos de pago, incluyendo efectivo, todas las tarjetas de débito, pago móvil y transferencias.

Asimismo, cuentan con sistema de financiamiento a través de Cashea, con el cual el cliente puede pagar una inicial y terminar de pagar el producto en tres cuotas.

