“Salvar vidas se lleva en las venas”: el llamado del GMSP a fortalecer la cultura de donación de sangre en Venezuela

En un país donde la solidaridad se convierte cada día en un acto de esperanza, el Grupo Médico Santa Paula (GMSP) levanta su voz con una consigna clara: “Salvar vidas se lleva en las venas”.

El centro de salud lanza su nueva campaña para promover la donación voluntaria de sangre en Venezuela, una práctica que, más allá de un gesto altruista, representa una necesidad urgente en el sistema sanitario nacional.

Cuando donar se convierte en un acto de vida

Cada día, decenas de venezolanos requieren transfusiones de sangre para sobrevivir a cirugías, accidentes o tratamientos médicos. Sin embargo, la escasez de donantes sigue siendo un obstáculo.

Mantener un banco de sangre abastecido no es solo un desafío técnico, sino un compromiso colectivo. En el Banco de Sangre del GMSP, tecnología de punta, personal especializado y jornadas periódicas de recolección se combinan para garantizar una respuesta eficiente y segura ante la demanda.

La sangre: un recurso insustituible

La sangre no se fabrica ni se reemplaza. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recuerda que “la transfusión sanguínea salva vidas y mejora la salud, pero muchos pacientes no tienen acceso oportuno a sangre segura”.

Por ello, la OMS insta a los países a fortalecer sus sistemas de donación bajo políticas sólidas y redes organizadas. En sintonía con esa visión, el GMSP consolida un modelo que integra control médico, equipos estériles y reactivos de última generación para garantizar sangre de calidad.

Requisitos esenciales para donar

Tener más de 18 años.

Pesar al menos 50 kilogramos.

Haber desayunado o almorzado antes de donar.

Estar en buen estado de salud.

No haberse realizado tatuajes o piercings en los últimos 12 meses.

Donar sangre: un acto que multiplica la vida

Una sola unidad de sangre puede beneficiar hasta a tres personas, gracias al fraccionamiento en glóbulos rojos, plaquetas y plasma.

Contrario al mito popular, donar no debilita; cada voluntario pasa por una evaluación médica previa para garantizar su bienestar.

Además, donar sangre fortalece el sistema de salud y encarna uno de los gestos más poderosos de empatía: dar vida sin esperar nada a cambio.

Compromiso que trasciende

El Banco de Sangre del Grupo Médico Santa Paula invita a transformar la buena voluntad en hábito. Solo cuando la donación se asuma como una práctica comunitaria constante, Venezuela podrá avanzar hacia el acceso universal y oportuno a sangre segura que promueve la OMS.

Respaldado por su empresa matriz, Keralty, el GMSP reitera su compromiso con la excelencia en la atención médica al ofrecer a sus usuarios y profesionales de la salud herramientas innovadoras que faciliten el acceso a servicios de calidad.

