Arcos Dorados: Impulsando la Inclusión Laboral

Suscríbete a nuestros canales

Arcos Dorados, la compañía que opera McDonald’s en 20 países de América Latina y el Caribe, reafirma su compromiso con la inclusión, generando oportunidades de empleo para personas con discapacidad.

Actualmente, más de 2.400 colaboradores con discapacidad forman parte de la organización en Latinoamérica, aportando su talento y construyendo un futuro con más equidad. La compañía promueve la empleabilidad como motor de transformación social, asegurando que cada persona pueda crecer plenamente dentro de sus equipos.

Desde la selección hasta la vida laboral diaria, McDonald’s ofrece entornos seguros, accesibles y respetuosos, brindando a todos los colaboradores las herramientas necesarias para alcanzar su máximo potencial.

“Creemos que cada persona tiene un valor único que aportar. Nuestro compromiso es asegurar que todas las personas encuentren un espacio donde se sientan respetadas, seguras y con las herramientas necesarias para construir su futuro”, expresó Luzmar Moret, directora general de Arcos Dorados Venezuela.

Avances Clave en Venezuela

McDonald’s en Venezuela consolida su estrategia de inclusión laboral a través de iniciativas de formación y alianzas estratégicas. El equipo venezolano cuenta con 75 personas con discapacidad que ejercen funciones con pleno desarrollo profesional en sus restaurantes.

Hitos recientes a nivel local:

Programa “Transformando la Comunicación”: Se culminó con éxito la primera edición de este programa de formación gratuito, desarrollado en alianza con el Centro de Estudios para la Discapacidad de la Universidad Monteávila (UMA) . Participaron 24 profesionales con el objetivo de impulsar un ecosistema de comunicación más justo y equitativo.

Alianza con Asociación Civil Buena Voluntad: Se fortalece la colaboración a través del programa “Conectando Talentos”. Este proyecto facilita a jóvenes con discapacidad del interior del país acceder a capacitaciones en línea y realizar evaluaciones diagnósticas en Caracas. Tras la capacitación, Arcos Dorados impulsa activamente su inserción laboral en sus comunidades de origen.

Más que Inclusión, una Visión de Futuro

Bajo la plataforma “McDonald’s Vio en Mí”, la compañía refuerza su llamado a mirar a las personas más allá de las etiquetas. Esta visión cobra vida en acciones concretas para 2025 que impulsan la empleabilidad y la integración plena, destacando:

Procesos de reclutamiento accesibles.

Programas de capacitación para los equipos de trabajo.

Adecuación de entornos inclusivos en restaurantes y oficinas.

Con estas iniciativas, McDonald’s crea espacios donde cada persona puede desplegar su talento en un ambiente cómodo, justo y auténtico.

Un Compromiso Permanente

Para garantizar la correcta implementación de políticas de inclusión y diversidad, Arcos Dorados cuenta con el Eje de Personas con Discapacidad del Comité de Diversidad e Inclusión. Este comité, con presencia en todos los países de operación, asegura un ambiente laboral inclusivo mediante políticas e iniciativas en constante desarrollo.