¿Regresa Jack Sparrow? Esta es la condición de Johnny Deep para participar en Piratas del caribe 6

Tras seis años de ausencia forzada por el conflicto con Amber Heard, Johnny Depp podría volver a encarnar al caótico Jack Sparrow. El productor Jerry Bruckheimer confirmó a Entertainment Weekly que mantuvo conversaciones con el actor para "Piratas del Caribe 6", rompiendo el hielo tras la declaración de 2018 donde Depp juró no regresar "ni por 300 millones de dólares y un millón de alpacas". La reconciliación depende de una condición: "Si le gusta cómo está escrito su papel, creo que lo haría", reveló el cineasta.

El proyecto —confirmado como reinicio de la saga— cuenta con un guion coescrito por Ted Elliot (histórico de la franquicia), Jeff Nathanson y el aclamado Craig Mazin ("The Last of Us"). Bruckheimer adelantó que el tercer acto es "espectacular", aunque aún pulen los primeros dos. Su visión incluye a Sparrow como elemento cohesionador: "Sería un reinicio, pero me encantaría que Jack apareciese", insistió el productor, quien busca equilibrar nostalgia con narrativa fresca.

¿El regreso de Johnny Deep a Disney?

Este giro sorprende tras el alejamiento de Disney en 2018, cuando el estudio cortó lazos con Depp durante el juicio por difamación contra Heard. El actor, dedicado recientemente a proyectos independientes como "Jeanne du Barry", demostraría así su disposición al perdón corporativo si el arte lo justifica. Fans globales ya celebran en redes la posible redención del capitán más impredecible de Hollywood .

Aunque no hay fecha de producción, el interés mutuo reaviva la magia: Depp recuperaría el rol que le dio tres nominaciones al Oscar y Disney resucitaría una franquicia valuada en $4.500 millones. La balanza pende ahora del guion: ¿logrará Mazin crear un viaje lo suficientemente épico para convencer al pirata más terco de los siete mares?

