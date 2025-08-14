¡Se disparan las alarmas! Las fotos de Maribel Guardia que preocupan a sus fans

Suscríbete a nuestros canales

En las últimas horas la salud de la cantante y actriz, Maribel Guardia, ha preocupado a sus fanáticos gracias a unas fotografías que la muestran postrada en la cama de un hospital mientras recibe atención médica.

A través de las redes sociales, se hicieron virales unas imágenes de la famosa, lo que generó la preocupación de sus seguidores.

¿Qué se sabe de la salud de Maribel Guardia?

Durante este año, el nombre de Maribel Guardia ha dado mucho de qué hablar debido al pleito legal que inició con su exnuera Imelda Tuñón, viuda de su hijo, Julián Figueroa.

Si embargo, su estado de salud no ha sido de mayor preocupación. Las fotografías que generaron bastante zozobra entre sus seguidores, fueron compartidas en su cuenta de Facebook, dónde recordó que hace un tiempo se sometió a una cirugía programada para mejorar la vista de su ojo izquierdo.

En las fotos se puede ver a Maribel Guardia recostada en la cama de un hospital mientras recibe atención médica. En la otra la famosa de 66 años se tomó una selfie para mostrar el parche que le fue colocado en el ojo izquierdo después de la cirugía.

Lo importante, es que estas imágenes fueron hechas a principio de año y actualmente la actriz goza de buena salud.

Visite nuestra sección de Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube