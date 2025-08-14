¡La mansión Playboy se muda! Conoce la nueva locación de la histórica marca

Suscríbete a nuestros canales

Playboy Enterprises abandona California tras décadas para instalarse en Miami Beach en agosto de 2025, ocupando un penthouse de 20,000 pies² en el complejo RIVANI (1691 Michigan Ave). La inversión supera los $100 millones e incluirá estudios de podcasts, fotografía y contenido digital para su red global de creadores, según confirmó el CEO Ben Kohn: “Miami Beach es una de las ciudades más dinámicas y culturalmente influyentes del país, lo que la convierte en el hogar ideal para el próximo capítulo de Playboy”.

El nuevo Playboy Club revivirá el glamour de la era Hefner con restaurante de lujo, áreas speakeasy y espacios reservados para miembros, evocando la mítica mansión fundada en los 70. El desarrollo forma parte de una migración empresarial hacia el sur de Florida, donde empresas creativas y tecnológicas hallan condiciones fiscales favorables y talento especializado. Joseph Magazine, comisionado de la ciudad, destacó que el proyecto generará "empleos bien remunerados y vitalidad empresarial" para la región.

¿Qué cambios tendrá la nueva mansión Playboy?

La sede corporativa —diseñada por Rockwell Group— integrará spas, centros de fitness y zonas gastronómicas de alta gama, consolidando a Miami Beach como polo de innovación en entretenimiento. El traslado de 250 empleados administrativos y equipos creativos responde a la estrategia de PLBY Group para revitalizar la marca, cuya facturación creció 105% en licencias durante 2025. El acuerdo de arrendamiento por 10 años incluye garantías corporativas gestionadas por el desarrollador Robert Rivani.

Mientras concluyen las obras en RIVANI Miami Beach (previstas para 2026), Playboy alista su transformación: desde producción audiovisual on-site hasta experiencias inmersivas que fusionan bienestar y ocio adulto. La mudanza simboliza un reinado en la era digital, donde el legado de Hefner se reimagina entre palmeras y estudios 4K.

