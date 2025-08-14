Camila Cabello sorprende a Shakira con su interpretación de “Si te vas”: recibe halagos de la colombiana

Suscríbete a nuestros canales

Camila Cabello sorprendió al mundo durante su gira "Yours, C Tour" en Taiwán al publicar un íntimo cover acústico de "Si te vas" —emblema del álbum ¿Dónde están los ladrones? (1998)— desde su habitación de hotel. El video en TikTok, capturado entre ensayos, mostrando a la cantante de "Havana" entregada a la balada rock-pop que define el desamor con crudeza lírica. La leyenda colombiana no tardó en reaccionar: "¡Camila linda! Me encanta como le queda 'Si te vas' a tu voz", escribió Shakira en comentario que incendió redes.

El homenaje profundiza una admiración pública: Cabello ha confesado que Shakira "ha sido una de las artistas que más la ha influenciado desde niña", reflejando cómo generaciones de cantantes crecieron imitando sus caderas y poesía musical. Su conexión se fortaleció en la Semana de la Moda de París 2023, donde posaron juntas como símbolo de un legado que traspasa fronteras. Hoy, el cover no es solo tributo, sino un diálogo artístico que los fans esperan culmine en dueto.

Tras la viralización, fans exigen una colaboración que una Cuba, Colombia y Miami en un tema. Shakira, mientras promociona su álbum "Las mujeres ya no lloran", parece receptiva: su elogio público confirma que el círculo virtuoso entre ídolos y herederas artísticas sigue vigente.

