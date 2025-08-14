Shakira lo vuelve a hacer : suspende su gira en este país

Suscríbete a nuestros canales

La gira mundial de Shakira, "Las Mujeres Ya No Lloran", continúa enfrentando obstáculos logísticos y de producción que han resultado en la cancelación de varios conciertos en América Latina y Estados Unidos. La productora SD Concerts emitió un comunicado oficial este jueves informando la cancelación del evento que se llevaría a cabo el próximo 26 de septiembre en República Dominicana en indicaron que las "circunstancias están fuera de nuestro control".

Con este concierto se suman 7 eventos cancelados durante su tour, aunque se está trabajando para confirmar una nueva fecha aún no está confirmado, en cuanto al reembolso de las boletas se realizará de forma automática al método de pago utilizado en los próximos 30 a 45 días informa el comunicado.

Problemas de producción y logística

Desde el inicio de la gira en febrero de 2025, Shakira ha enfrentado diversos problemas técnicos y logísticos que han afectado la realización de sus conciertos. En febrero, un concierto en Lima, Perú, fue cancelado debido a una hospitalización de la cantante por un problema abdominal.

Posteriormente, en Colombia, el techo del escenario sufrió daños durante la preparación del show, lo que obligó a posponer el evento para garantizar la seguridad del público y el equipo.

En marzo, conciertos en Santiago de Chile y Medellín fueron suspendidos por problemas similares relacionados con la seguridad estructural de los escenarios. Además, en mayo, los conciertos en Boston y Washington D.C. fueron cancelados debido a complicaciones logísticas derivadas de eventos previos en otras ciudades. La alcaldesa de Washington D.C., Muriel Bowser, expresó públicamente su decepción por la cancelación del concierto en el marco del WorldPride 2025, instando a la cantante a presentarse en la ciudad en el futuro.

A pesar de estos contratiempos, Shakira ha mostrado su compromiso con sus seguidores y ha buscado reprogramar sus conciertos, tal fue el caso de San Antonio, Texas, que fue pospuesto en junio debido a problemas estructurales con el escenario, fue reprogramado para el 5 de julio.

Impacto en la gira y futuro de la misma

Se espera que la gira continúe en América Latina y Estados Unidos, con futuras fechas programadas en ciudades como Buenos Aires, Quito y Bogotá. Además, se contempla la posibilidad de extender la gira a Europa en 2026, con presentaciones previstas en Madrid y Barcelona.

Aunque muchos fanáticos se han quejado y la acusan de no dar la talla es incluso han habido quienes la comparan con Karol G y su gira Los Estadios, Shakira sigue abarrotando sus conciertos y consiguiendo sold out.

