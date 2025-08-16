El inesperado regreso de Tini a la televisión: “No había vivido algo así desde mis 14 años"

Suscríbete a nuestros canales

La cantante argentina Martina Stoesse, mejor conocida como Tini, llega a la capital de México para presentar su regreso a la televisión diez años después de su personaje Violetta en la serie infantil de Disney con el mismo nombre.

Durante una entrevista con la agencia de noticias EFE, la artista de 28 años de edad, confesó que se trataba de la nueva serie dramática ‘Quebranto’.

Tini Stoesse regresa a la actuación

“Vengo bastante a México por trabajo, siempre me encanta la energía de la gente, no hay grises y son recontra apasionados (…) Ha sido muy lindo poder filmar en Argentina y en algunos lugares de México. Ojalá la vida me dé la oportunidad de poder volver a trabajar en México”, dijo Tini.

En esta nueva serie, con la que la cantante volverá a la ‘Casa del ratón’, es un thriller dramático en el que Miranda (Tini) es una joven mexicana adoptada por una familia argentina que al cabo de unos años vuelve a casa para descubrir sus orígenes.

“(‘Quebranto’) fue un desafío, lo último fue Violetta, fue hace mucho tiempo. Me he dedicado mucho a la música. Estaba teniendo un momento en lo personal en el que necesitaba espacio, otro aire. Tenía ganas de volver a actuar, pero se necesita mucho tiempo (…) y llegó en un momento indicado en el que me volví a enamorar de la actuación”, expresó.

Además, confesó que tuvo que hacer escenas totalmente nuevas para ella, como se sexo o coreografías de acción, una experiencia “nueva” desde la preparación junto al director mexicano Bernardo de la Rosa.

“No había vivido algo así desde mis 14 años. Hay escenas duras en las que por ejemplo se trata la salud mental. Después de filmar necesitaba llorar cinco minutos y volver, que a veces resulta difícil, pero la producción siempre estuvo pendiente. Fue una experiencia muy linda”, desarrolló.

