Activista de Trump, Charlie Kirk, baleado en la Universidad de Utah: detalles del ataque

Este miércoles 10 de septiembre, el activista de extrema derecha Charlie Kirk, cercano a Donald Trump y director ejecutivo de la asociación juvenil Turning Point USA, recibió un disparo mientras participaba en un evento en la Universidad de Utah.

El ataque quedó grabado por varias cámaras en las que se puede observar a Kirk sentado desde una carpa en uno de sus habituales y virales debates junto a los jóvenes estudiantes.

De repente, se ve cuando una bala lo alcanza de frente y queda seminconsciente sobre la silla.

Tras los hechos, la Universidad de Utah emitió un comunicado en el que informó que el sospechoso ya está bajo custodia, aunque no ha sido identificado.

Mike Lee, senador por Utah, se pronunció a través de su cuenta oficial de X.

"Disparos en evento @charliekirk11 en la Universidad del Valle de Utah Este es un buen momento para orar", escribió.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió orar por Kirk, tras conocer el suceso en Utah.

"Todos debemos orar por Charlie Kirk, quien recibió un disparo. Un gran hombre de pies a cabeza. ¡Que Dios lo bendiga!", escribió el mandatario en la plataforma Truth Social.

Medios locales reportaron que su presencia causó controversia en el campus, pues recientemente, y el periódico universitario The UVU Review se informó que algunos se oponían a que tuviera una intervención.

Charlie Kirk, de 31 años, destaca por ser un fiel partidario del presidente Trump. El oriundo de Arlington Heights, Illinois, es fundador de Turning Point USA.

