Último adiós a Eduardo Serrano: lágrimas y recuerdos en las voces de sus colegas y amigos

Suscríbete a nuestros canales

La partida del primer actor venezolano Eduardo Serrano a los 82 años ha dejado un profundo vacío en el mundo del espectáculo. Desde la televisión hasta el teatro, su talento y carisma marcaron generaciones, que han encabezado titulares durante años, ahora colegas, amigos y periodistas se han pronunciado en las redes para rendirle homenaje.

Flavia Gleske: “Mi papá de telenovelas para siempre”

La actriz recordó con ternura los momentos compartidos en pantalla junto a Serrano: “Me alegra haberte llamado papá y así serás mi papá de telenovelas por siempre”. Destacó cómo la relación profesional se transformó en un vínculo de cariño y aprendizaje que siempre llevará en su corazón.

Laura Termini: “Un amigo y guía en la vida”

Para Laura, Serrano fue mucho más que un actor: “Siempre nos trató con respeto y cariño… transformaremos estas lágrimas en agradecimiento por haberlo tenido”. Recordó los reencuentros en Miami y cómo su presencia seguía siendo un apoyo constante, demostrando su generosidad y humanidad.

Javier Ceriani: “El mundo del espectáculo está de luto”

El periodista fue de los primeros en difundir la noticia, reflexionando sobre su legado: “Con una extensa trayectoria en telenovelas, dejó una huella imborrable en el corazón de quienes crecimos viéndolo actuar”. Ceriani pidió fortaleza para la familia en este difícil momento.

Leonardo Padrón: “Un actor legendario y un ser humano entrañable”

El escritor y guionista resaltó sus bondades y su humanidad: “Un enorme ser humano que nos regaló su talento y profesionalismo… fue unánimemente querido por todo un país”. Padrón recordó la calidez que Eduardo transmitía en cada encuentro con colegas y amigos.

Alba Roversi: “Un amigo verdadero en la vida y en el trabajo”

La actriz evocó sus primeras grabaciones con Serrano en los años ochenta: “Me enseñó lo que significa tener un buen amigo en este medio… permanecerás en mis más bellos y divertidos recuerdos”.

Juan Carlos García: “Un ángel que nos cuidará desde el cielo”

El actor envió un mensaje de apoyo a la familia y la hija de Serrano: “Recordar todas las cosas hermosas que viviste a su lado, y que ahora tienes un ángel que desde el cielo cuidará de ustedes”. Subrayó el vacío que deja su partida, pero también el legado de amor y ejemplo que dejó atrás.

Mariaca Semprún y Aileen Celeste: abrazos de amistad y apoyo

Ambas actrices enviaron mensajes de cariño a la familia y coincidieron en resaltar la nobleza de Eduardo: “Te abrazo mucho… un grandioso homenaje a un ser maravilloso que se nos adelanta en el viaje”, escribió Aileen Celeste. La cercanía, la risa y la alegría de Serrano fueron recordadas como parte de su huella imborrable.

Luis Olavarrieta: “Lo siento en el alma”

El conductor se limitó a un mensaje breve pero cargado de sentimiento al ver el video compartido por la hija del actor: “Lo siento en el alma”. Olavarrieta en el pasado había hecho entrevistas a la familia del actor demostrando su admiración por Serrano.

Sergio Novelli: “Un trabajador incansable que llevó a Venezuela al mundo”

El periodista compartió el video de la hija de Serrano en sus redes y lo acompañó con un mensaje emotivo: “Con cada uno de sus personajes llevó en alto el nombre de Venezuela, ganándose el cariño del público en múltiples producciones dramáticas. Paz a su alma y un abrazo solidario a toda su familia”.

Más allá de los premios y los personajes memorables, todos coinciden en algo: Eduardo Serrano será recordado como un hombre generoso, humilde y profundamente humano. Su talento y su carisma quedan grabados en la memoria del público y de todos los que lo conocieron, dejando un vacío que solo se llena con recuerdos, admiración y gratitud.

Visite nuestra sección de Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube