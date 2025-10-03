El emotivo mensaje del Señor Barriga a La Chilindrina: ¿qué dijo Edgar Vivar sobre la salud de su excompañera?

Suscríbete a nuestros canales

A través de sus redes sociales, Edgar Vivar publicó un sentido mensaje para María Antonieta de las Nieves, conocida por generaciones como 'La Chilindrina'. "Celebro desde el corazón verte bien, contenta, lúcida, viva… Dios permita reencontrarnos, muchas, muchas veces, Toni!", escribió el actor, quien acompañó sus palabras con una fotografía donde ambos aparecen en un cariñoso abrazo.

La salud de la Chilindrina

El mensaje de Vivar llega en un momento en el que la salud de De las Nieves ha sido motivo de preocupación para sus seguidores. A mediados de septiembre, la actriz de 75 años enfrentó un problema de salud durante una gira en Perú, donde sufrió una fuerte deshidratación que le provocó un desbalance de sodio, situación que requirió hospitalización.

Además, en ese mismo mes, la intérprete sufrió una caída durante una función de la obra "Cabaret" en el Teatro de los Insurgentes, en la Ciudad de México. Aunque en un principio se especuló con una posible emergencia, la propia actriz aclaró que el incidente fue menor y que no fue necesario trasladarla a un hospital. De las Nieves, quien también padece fibromialgia, ha utilizado sus plataformas para agradecer las muestras de cariño y confirmar que se encuentra bajo supervisión médica, priorizando su recuperación.

Una amistad que trasciende la pantalla

El gesto de Vivar es un reflejo de la sólida amistad que une a los dos actores desde hace más de 45 años, cuando se conocieron en el set de 'El Chavo del 8'. Este lazo se ha mantenido fuerte con el paso del tiempo, como quedó demostrado en un reciente reencuentro que tuvieron en Lima, Perú, en agosto de 2025. En videos que circularon en redes sociales, se pudo ver a "La Chilindrina" abrazar a Vivar cariñosamente, llamándolo "mi gordito", en un encuentro lleno de complicidad y nostalgia que emocionó a sus fans.

