Luto en la música venezolana: fallece el maestro Henry Martínez a los 75 años

Suscríbete a nuestros canales

La noche del jueves 2 de octubre de 2025, falleció el reconocido compositor y músico Henry Martínez Mota, a los 75 años de edad. La noticia fue confirmada por su familia a través de las redes sociales, dejando un vacío en el cancionero popular del país.

Un legado musical que trasciende generaciones

Nacido el 13 de febrero de 1950 en Maracay, estado Aragua, Martínez comenzó su formación musical de manera autodidacta, aprendiendo a tocar la guitarra desde joven. Su pasión por la música lo llevó a estudiar formalmente, recibiendo clases de destacados maestros como Aldemaro Romero y Luis Laguna. En 1976, se unió al grupo Venezuela 4, donde consolidó su carrera como músico y compositor.

A lo largo de su trayectoria, Henry Martínez compuso más de 200 canciones, muchas de las cuales fueron interpretadas por artistas de renombre nacional e internacional, como Marc Anthony, Jerry Rivera, María Teresa Chacín, Ilan Chester, Gualberto Ibarreto, Lilia Vera y Las Migas, entre otros. Temas como "A tu regreso", "Sentida canción" y "Oriente es otro color" se convirtieron en himnos del repertorio musical venezolano, apreciados por su lírica poética y su arraigo cultural.

Últimos años y despedida

Durante más de un año, Martínez enfrentó problemas de salud que requirieron intervención quirúrgica y tratamientos postoperatorios. A pesar de las dificultades, continuó compartiendo su música y su pasión por el arte hasta sus últimos días. Su partida deja un legado imborrable en la música venezolana, recordándonos la importancia de su contribución al enriquecimiento cultural del país.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube