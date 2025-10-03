Liliana Morillo divide a los internautas: estos son los elogios y críticas tras su polémica entrevista sobre la libertad de religión en EEUU

Suscríbete a nuestros canales

En el podcast Show Case, conducido por Carolina Tejera, Liliana Rodríguez Morillo habló sin reservas sobre temas que considera críticos para la sociedad: la libertad de expresión, la inmigración islámica en Estados Unidos y la defensa personal.

La actriz aseguró que ve una amenaza real en los movimientos islámicos que llegan a Occidente, cuestionando la influencia cultural y religiosa que, según ella, podría imponer cambios en la forma de vivir de los ciudadanos. Su discurso incluyó críticas a Europa y a ciertos comportamientos de migrantes que, según Liliana, vulneran derechos básicos de los locales.

“Aquí tenemos libertad de religión, libertad de expresión, pero ojo: libertad no es impunidad. A mí nadie me va a venir a decir cómo tengo que vivir ni qué debo callar... Pueden quemar la bandera americana aquí porque hay libertades, pero vayan y quemen una bandera mexicana en territorio mexicano, a ver cuánto duran…"

Además, reveló que planea entrenarse para portar un arma en Estados Unidos, argumentando que no permitirá que ella ni su hija se conviertan en víctimas de ataques. “Voy a andar armada, no me van a agarrar desprevenida.. Voy a ejercer mi derecho a la Segunda Enmienda, voy a entrenar y andaré armada”, declaró con firmeza.

Sus frases más polémicas

Durante la entrevista, Liliana se refirió a la migración islámica en Europa y Estados Unidos con términos que encendieron la polémica:

“Ellos vienen a cambiar nuestra forma de vivir, a imponer lo suyo. Conmigo no... Aquí hay libertad de religión, pero libertad no significa impunidad”.

Estas frases fueron suficientes para que las redes sociales emitieran opiniones divididas

Críticas sin piedad

En Instagram, varios usuarios rechazaron las palabras de Liliana, acusándola de incoherencia y odio. Algunos de los comentarios más fuertes fueron:

“Se fueron de Venezuela hablando tanto del país y míralos allá peor que jamás aquí, leyes universales del karma”.

“Estas dos mujeres son el equivalente a Iris Varela y Lina Ron en esteroides. Versión USA”.

Criticaron la contradicción entre su discurso religioso y la insistencia en portar armas, cuestionando su fe y autenticidad. Algunos usuarios consideraron que Liliana proyecta amargura y hostilidad, y que sus declaraciones no reflejan los valores positivos que esperan de una persona de fe.

“¿Más segura con un arma que con Cristo en tu corazón? Tremenda cristiana”.

Además, hubo quienes señalaron que sus comentarios sobre los musulmanes eran agresivos e incluso xenófobos. Otros se mostraron preocupados por la forma en que generaliza sobre los inmigrantes, considerándolo inapropiado e irrespetuoso.

Incluso hubo quienes hicieron referencia a su padre, José Luis “El Puma” Rodríguez, con frases como: “Ahora entiendo al Puma”.

Defensores y aplausos: Ella tiene razón

Sin embargo, otros usuarios respaldaron sus declaraciones, destacando su valentía y conocimiento de la actualidad.

Para algunos, sus advertencias sobre seguridad y libertad de expresión eran una reacción sensata frente a la realidad de ciertas amenazas y conflictos internacionales. Valoraron que hable de manera directa y sin censura sobre lo que muchos prefieren no mencionar.

“Ella tiene razón, ahora cualquiera te desvive… mejor tomar previsiones si la ley te ampara”.

“Muy buena charla, interesante todo lo que se habló. Liliana está muy bien informada con lo que pasa en el mundo”.

Lo cierto es que la entrevista de Liliana Rodríguez Morillo en Show Case volvió a polarizar a la audiencia. Mientras unos la acusan de incoherente y extremista, otros la celebran como una voz valiente frente a lo que consideran un problema real.

