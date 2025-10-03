Dayana Mendoza incendia las redes: la ex miss muestra su segundo embarazo y genera críticas

Suscríbete a nuestros canales

Hace unos días, la exreina de belleza venezolana, Dayana Mendoza compartió la gran noticia que se encuentra en la dulce espera de su segundo bebé, el primero junto a su esposo, el pastor cristiano colombiano Carlos Uribe.

Esta noticia llega a través de las redes sociales de la pareja, meses después de su boda en mayo de 2025, sellando su unión y su compromiso con la fe que ambos profesan. Dayana Mendoza, quien desde 2020 se ha dedicado a la predicación evangélica, mostró su incipiente "pancita" en un emotivo video junto a su esposo.

El bebé en camino es el segundo hijo para la exreina de belleza, quien ya es madre de una niña, Eva Mendoza Pagano, fruto de su primer matrimonio.

Las redes se encienden en su contra

Aunque Dayana Mendoza y su esposo recibieron una ola de mensajes de apoyo y felicitaciones de parte de sus seguidores, quienes celebraron la llegada de esta nueva bendición a su vida familiar y espiritual, el anuncio generó también algunos comentarios negativos en línea, que especulaban sobre el tiempo de la gestación en relación con su reciente boda.

En este sentido, los internautas consideran que la exreina venezolana quedó encinta antes de su boda con Carlos Uribe, algo que sería considerado "un pecado" para la religión que profesa.

Ante esto, Dayana Mendoza decidió enviar un mensaje y demostrar la felicidad de su estado: "Bendito sea nuestro Señor, toda la gloria sea para Él, nuestro Dios GRANDE, PODEROSO. Siempre bueno, siempre verdadero, y siempre fiel. Su Palabra nunca, nunca falla".

