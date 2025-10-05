Bad Bunny en Saturday Night Live: el homenaje al Chavo del 8 que nadie esperaba

Suscríbete a nuestros canales

El fenómeno global Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny sorprendió a la audiencia mundial al transformarse en el icónico personaje de Quico durante su participación como anfitrión en el aclamado programa estadounidense Saturday Night Live (SNL).

A través de las redes sociales se viralizó el momento en el que el conocido artista puertorriqueño protagonizó un memorable sketch que rindió homenaje a la recordada serie mexicana "El Chavo del 8".

La aparición, que se hizo viral en redes sociales, mostró a Bad Bunny vestido con el clásico traje de marinero y los característicos cachetes inflados de Quico, personaje creado por Carlos Villagrán.

El segmento de comedia recreó la famosa vecindad con una adaptación bilingüe, con la participación de otros miembros del elenco de SNL interpretando a Don Ramón, Doña Florinda, El Chavo y La Chilindrina. Incluso el actor Jon Hamm hizo una aparición especial como el Profesor Jirafales.

Cabe destacar, que este sketch tocó momentos tradicionales de la serie, como las peleas entre Quico y Don Ramón y la inconfundible cachetada de Doña Florinda.

La actuación de Bad Bunny fue ampliamente celebrada como un guiño significativo a la cultura latina en uno de los escenarios de comedia más importantes de Estados Unidos, destacando la influencia de la obra de Roberto Gómez Bolaños (Chespirito) en la cultura pop global.

