El detalle que delata a un spa ilegal en Estados Unidos y casi nadie reconoce a primera vista: lo que debes saber

Suscríbete a nuestros canales

Las autoridades en Estados Unidos emitieron una seria advertencia para quienes planean visitar un spa, tras descubrir que algunos establecimientos estarían ofreciendo servicios sexuales encubiertos.

El caso más reciente ocurrió en Centennial, Colorado, donde el propietario de Mango Spa fue arrestado luego de que una investigación encubierta revelara presuntas actividades ilegales dentro del local.

Según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Arapahoe, la investigación comenzó después de que un cliente denunciara que, durante un masaje, le ofrecieron actos sexuales a cambio de dinero.

A raíz de la denuncia, un agente encubierto visitó el lugar el 2 de octubre alrededor de las 7:00 p.m. y confirmó la oferta ilegal, que fue rechazada de inmediato.

La sospechosa, identificada como Sun Jingli, de 46 años, fue detenida por cargos de prostitución y trasladada a la cárcel del condado.

Las autoridades indicaron que este tipo de casos no solo involucran delitos sexuales, sino que también podrían estar vinculados con redes de trata de personas, razón por la cual instan al público a mantenerse alerta.

Banderas rojas que debes identificar antes de entrar a un spa

La oficina del sheriff destacó una serie de señales de alerta que los ciudadanos deben observar para evitar caer en establecimientos con prácticas indebidas:

Horarios irregulares: locales abiertos las 24 horas o hasta muy tarde en la noche.

Pago en efectivo solamente: sin opción de tarjetas ni facturas.

Ausencia de registro o papeleo de admisión.

Puertas cerradas con timbre: los clientes deben tocar para ingresar.

Falta de higiene o condiciones insalubres.

Alta rotación de personal: puede ser indicio de explotación laboral o trata de personas.

Denunciar es clave para frenar el delito

La Oficina del Sheriff de Arapahoe recordó que “todos jugamos un papel en la lucha contra el crimen” y que cualquier actividad sospechosa puede reportarse de manera confidencial.

Las autoridades recalcaron que los consumidores deben verificar siempre las licencias de operación y desconfiar de precios demasiado bajos o de ofertas “demasiado buenas para ser verdad”.

Este caso refleja una tendencia creciente que preocupa a las agencias policiales de varios estados, donde algunos supuestos centros de masaje operan como fachadas para delitos de prostitución o trata.

Mantener la atención y reportar irregularidades puede evitar que más personas caigan en estas redes.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube