Mamografía en Chicago: UI Health amplía servicios para prevenir el cáncer de mama

La mamografía marca la diferencia en la lucha contra el cáncer de mama y UI Health la ubica al centro de su campaña de prevención durante el Mes Rosa.

La institución médica, junto al Centro Oncológico de la Universidad de Illinois, busca fortalecer el acceso a exámenes de detección temprana y brindar atención de calidad a mujeres en toda el área de Chicago.

Detección temprana y acceso para todos

En un contexto en el que cada minuto cuenta, UI Health recuerda que la detección a tiempo sigue siendo la herramienta más eficaz para reducir la mortalidad por cáncer de mama.

Por ello, mantiene activos sus servicios de mamografía en dos ubicaciones principales: el departamento de Radiología en el Outpatient Care Center, Suite 2C, ubicado en 1801 W. Taylor St., y el Mile Square Health Center, en 1220 S. Wood St., ambas en Chicago.

Las citas pueden programarse con una orden médica llamando al 312.413.4900, una línea que conecta directamente con el departamento de programación.

El objetivo, según personal del centro, es simplificar el proceso de reserva y facilitar el acceso a exámenes preventivos que pueden salvar vidas.

Asistencia financiera y apoyo comunitario

UI Health también ofrece apoyo económico para quienes enfrentan barreras financieras. A través del Programa de Cáncer de Mama y Cuello Uterino de Illinois (IBCCP), las pacientes pueden acceder a mamografías gratuitas o de bajo costo, previa verificación de elegibilidad.

Para ello, deben comunicarse al 312.610.0463 o consultar el sitio web del IBCCP, donde encontrarán información detallada sobre los centros locales participantes.

Con esta iniciativa, UI Health reafirma su compromiso con la salud femenina y con el derecho de toda mujer a un diagnóstico temprano, especialmente en un mes que simboliza la esperanza y la prevención.

