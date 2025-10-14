¿Sabías que puedes hospedarte gratis durante tu tratamiento contra el cáncer en Estados Unidos? Descubre cómo con American Cancer Society

Suscríbete a nuestros canales

La American Cancer Society (ACS) ofrece una red de apoyo esencial para pacientes oncológicos y sus familias en todo Estados Unidos.

Su labor va más allá del diagnóstico: brinda hospedaje, transporte, acompañamiento emocional y herramientas digitales que ayudan a sobrellevar el tratamiento.

Todos estos servicios son gratuitos y accesibles, lo que convierte a la ACS en una de las organizaciones sin fines de lucro más influyentes en la lucha contra el cáncer.

Un hogar lejos de casa: Albergue de La Esperanza

Para quienes deben trasladarse lejos de su ciudad para recibir tratamiento, la ACS ofrece el Albergue De La Esperanza® (Hope Lodge), un programa que permite a los pacientes y cuidadores hospedarse sin costo.

Actualmente, existen más de 30 centros distribuidos en Estados Unidos y Puerto Rico, diseñados para ofrecer comodidad y contención emocional.

Cada albergue cuenta con habitaciones privadas, áreas comunes, materiales informativos sobre el cáncer y personal voluntario dispuesto a brindar apoyo.

Gracias a estos espacios, los pacientes pueden centrarse en su recuperación sin preocuparse por los gastos de alojamiento.

Además, la ACS ofrece la posibilidad de unirse como voluntario en estos centros para ayudar a más familias que enfrentan el cáncer.

Camino a la Recuperación: transporte gratuito para los tratamientos

Uno de los mayores desafíos durante el tratamiento oncológico es el traslado. Por eso, el programa Camino A La Recuperación de la American Cáncer Society proporciona traslados gratuitos a las citas médicas relacionadas con el cáncer.

Los conductores voluntarios, previamente capacitados, recogen al paciente, lo llevan a su tratamiento y lo regresan a casa, eliminando las barreras de transporte que podrían interrumpir la atención médica.

Este servicio puede coordinarse llamando al 1-800-227-2345, donde además se puede conocer la disponibilidad según la región y los requisitos específicos.

ACS CARES: la aplicación que conecta, orienta y apoya

En un mundo cada vez más digital, la ACS desarrolló ACS CARES™ (Acceso Comunitario a Recursos, Educación y Soporte), una aplicación gratuita que ofrece información personalizada sobre el cáncer, contacto directo con especialistas y recursos de apoyo emocional y financiero.

La app permite comunicarse 24/7 con expertos en información oncológica, conectarse con voluntarios comunitarios que comparten experiencias similares, y recibir actualizaciones constantes según la evolución del paciente.

ACS CARES™ se convierte así en un acompañante virtual clave en cada etapa del proceso.

Con una combinación de apoyo humano, tecnológico y logístico, la American Cancer Society reafirma su compromiso con los pacientes con cáncer en Estados Unidos, ofreciendo servicios gratuitos que marcan la diferencia entre la incertidumbre y la esperanza.

