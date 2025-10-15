Esta ciudad de Estados Unidos podría sufrir un terremoto de gran magnitud: expertos lanzan advertencia

Suscríbete a nuestros canales

“Las fallas no siempre repiten su comportamiento. Ese es el mensaje que debemos entender”, advirtió uno de los investigadores de Caltech tras analizar el devastador terremoto de Myanmar ocurrido en marzo de 2025.

El hallazgo encendió las alarmas entre los expertos, quienes ahora señalan que la falla de San Andrés, en Estados Unidos, podría generar un terremoto de magnitud superior a cualquiera registrado en su historia moderna.

Un estudio del Instituto de Tecnología de California (Caltech), publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), reveló que el sismo de 7.7 grados que sacudió Myanmar mostró un comportamiento sísmico sin precedentes.

Los científicos descubrieron que las rupturas en fallas largas y rectas, como la de Sagaing —similar a la de San Andrés—, pueden propagarse más rápido y con mayor intensidad de lo que los modelos tradicionales habían previsto.

Un riesgo que podría sacudir California

El nuevo modelo de análisis, basado en imágenes satelitales y simulaciones numéricas, demostró que el desplazamiento del suelo en Myanmar se extendió cientos de kilómetros más allá de lo previsto y que la ruptura alcanzó velocidades cercanas o incluso superiores a las de las ondas sísmicas.

Esto implica una liberación concentrada de energía capaz de intensificar el impacto del terremoto.

Este hallazgo tiene implicaciones directas para California. La falla de San Andrés, de más de 1.200 kilómetros de longitud, atraviesa zonas densamente pobladas y mantiene un potencial latente que podría desatar un evento sísmico de proporciones inéditas.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), existe un 60 % de probabilidad de que el área cercana a Los Ángeles sufra un terremoto de magnitud 6.7 o superior en los próximos 30 años.

"El pasado no predice el futuro"

Los investigadores advierten que los registros históricos no bastan para estimar la magnitud de futuros eventos. “El pasado no siempre predice el futuro. Cada ruptura es única y puede superar los límites que creíamos seguros”, subrayaron los científicos en su informe.

Ante esta posibilidad, los especialistas llaman a reforzar los códigos de construcción y actualizar los planes de emergencia en la costa oeste.

Si un evento similar al de Myanmar se produjera en la falla de San Andrés, millones de personas podrían verse afectadas directamente.

