Trabajo en California: conozca los detalles de las dos ferias de empleo que llegan este 16 de octubre

Suscríbete a nuestros canales

No hay mejor opción para encontrar gran variedad de ofertas de empleo en Estados Unidos (EEUU) que asistir a eventos de contratación laboral y en esta ocasión se estarán realizando dos jornadas en diferentes ciudades de California.

Las ferias de empleo suelen ser bastante populares ya que ofrecen la oportunidad de que los empleadores y los postulantes que están capacitados para cubrir los puestos establezcan contacto directo con reclutadores de las empresas en las que quieren trabajar.

Este 16 de octubre se estará celebrando una feria de empleo en Pasadena y otra en San José, para darle oportunidad a los residentes de estas ciudades y de localidades aledañas nuevas opciones para conseguir el empleo que están buscando.

Bien sea que quiera iniciarse en el mercado laboral, que se encuentre desempleado o que desee cambiar de trabajo, asistir a estos eventos puede ser muy beneficioso para usted.

Ferias virtuales en Pasadena y San José

De 10:00 de la mañana a 2:00 de la tarde se realizará la feria de empleo Virtual Job Fair Pasadena.

“No busques más! Regístrate ahora y únete a nosotros en la tan esperada Feria Virtual de Empleo de Pasadena. Con una trayectoria comprobada organizando eventos de contratación exitosos en todo el país, Best Hire Career Fairs te garantiza una experiencia inigualable”, señalan en el anuncio.

Además, ten presente que como participante, asistir a este evento es totalmente gratuito.

Para participar, es necesario registrarse: https://www.besthirecareerfairs.com/job-fairs/pasadena-job-fairs/pasadena-job-fair-october-16-2025/

De 10:00 de la mañana a 2:00 de la tarde se realizará la feria de empleo Virtual Job Fair San Francisco.

Debe registrarse en el siguiente enlace: https://www.besthirecareerfairs.com/job-fairs/san-jose-job-fairs/san-jose-job-fair-october-16-2025/.

“Nuestra capacidad única para comprender las necesidades de los empleadores y conectarlos con candidatos de primer nivel nos distingue de otras ferias de empleo. Tanto si buscas un nuevo empleo como si quieres progresar en tu carrera, no te pierdas este evento”, indican.

Más detalles sobre los eventos laborales

Ambas ferias aseguran que contarán con empleadores de las siguientes industrias:

Alojamiento, Contabilidad, Publicidad, Aeroespacial, Agricultura y Agronegocios, Transporte Aéreo, Ropa y Accesorios, Auto, Banca, Belleza y Cosméticos, Biotecnología, Química.

Comunicaciones, Computadoras, Construcción, Consultoría, Productos de Consumo, Educación, Electrónica, Empleo, Energía, Entretenimiento y Recreación, Moda, Servicios Financieros.

Bellas Artes, Alimentos y Bebidas, Tecnología Verde, Salud, Información, Tecnología de la Información, Seguros, Periodismo y Noticias, Servicios Legales, Manufactura.

Medios y Radiodifusión, Dispositivos y Suministros Médicos, Películas y Video, Música, Farmacéutica, Administración Pública, Relaciones Públicas, Publicaciones, Bienes Raíces.

Venta Minorista, Servicio, Deportes, Tecnología, Telecomunicaciones, Turismo, Transporte, Viajes, Servicios Públicos, Videojuegos, Servicios Web.

Paquetes de beneficios ofrecidos por los empleadores:

Puestos asalariados

Salario base + puestos

Bonificaciones

Comisión

Seguro de vida

Vacaciones pagadas

Capacitación pagada de la empresa

Capacitación en gestión

Avance rápido en la carrera profesional

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube