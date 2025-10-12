Texas y California ofrecen comida gratis: descubra los puntos de distribución anunciados del 13 al 18 de octubre

Suscríbete a nuestros canales

Recibir asistencia alimentaria es posible, esta vez reseñamos dos bancos de alimentos en Estados Unidos (EEUU), más específicamente en Texas y California, que han anunciado entregas de despensas de alimentos gratuitas del 13 al 18 de octubre.

En el caso de Texas tenemos las entregas semanales de despensas de alimentos que realiza el Banco de Alimentos del Norte de Texas (NTFB), en conjunto con su socio de alimentación Caridades Católicas Dallas.

Para recibir la atención alimentaria con el NTFB, en cualquiera de las distribuciones de alimentos, no requiere registro previo, tampoco debe pagar nada por la atención.

Lo que sí se solicita a los participantes es que compartan su nombre y el tamaño de la familia al momento de recibir el beneficio.

Así mismo, deben proporcionar un código postal donde reside para recibir alimentos.

Para esta semana se han organizado un total de 35 entregas en una variedad de horarios y locaciones, esto, para los residentes de bajos ingresos del norte de Texas.

Los asistentes serán atendidos por orden de llegada, por lo que se recomienda presentarse temprano.

Ubicaciones y horarios de entrega en el norte de Texas hasta el 18 de octubre

Lunes 13 de octubre

9:30 AM | Our Lady of San Juan de los Lagos - Santa Teresita. Dallas, 75212

Martes 14 de octubre

9:30 AM | Good Shepherd Garland - Garland, 75040

9:30 AM | Mt. Gilead Baptist Church - Italy, 76651

9:30 AM | Portfolio Resident Fairway Village - Dallas, 75211

9:30 AM | Iglesia Amiel - Rose City, 75189

9:30 AM | Ordinary to Extradentary - Dallas, 75228

11:30 AM | Northway Christian Church - Dallas, 75225

12:30 PM | David Daniels Elementary - Grand Prairie, 75051

12:30 PM | KEF International Church - Plano, 75074

12:30 PM | New Birth Baptist Church - Dallas, 75224

Miércoles 15 de octubre

9:30 AM | St. Patrick-Denison - Denison, 75020

9:30 AM | Shiloh Baptist Church - Dallas, 75224

9:30 AM | Tyler Street Community Service Outreach. Dallas, 75208

9:30 AM | St. Philip - Dallas, 75227

9:30 AM | St. Francis-Lancaster - Lancaster, 75134

12:30 PM | Iglesia De Dios Tabernaculo de Alabanza. Honey Grove, 75446

12:30 PM | Human Rights Initiative of North Texas. Dallas, 75204

12:30 PM | Cornerstone Church in Rowlett - Rowlett, 75088

Jueves 16 de octubre

9:30 AM | Our Lady of Perpetual Help - Dallas, 75235

9:30 AM | City of Ferris - Ferris, 75125

9:30 AM | Santa Fe Trails Apartments - Dallas, 75231

9:30 AM | My New House/ New Hope Baptist Church. Ennis, 75119

12:30 PM | First Fellowship Baptist Church - Dallas, 75216

12:30 PM | St. Cecilia - Dallas, 75208

12:30 PM | Oasis on the MT CHC - Garland, 75040

12:30 PM | Immaculate Conception - Corsicana, 75110

Viernes 17 de octubre

9:30 AM | Gaston Christian Center - Dallas, 75243 9:30 AM | Faith Fellowship Missionary Baptist Church Dallas, 75052

Sábado 18 de octubre

9:30 AM | Holy Family - Irving, 75062

9:30 AM | Light Church - Mesquite, 75150

9:30 AM | Rapha's World Ministries - Richardson, 75081

9:30 AM | Springs Fellowship Church - Dallas, 75217

12:30 PM | El Shaddai-Irving - Irving, 75061

12:30 PM | Praise Embassy - Dallas, 75243

12:30 PM | Our Lady of the Lake - Rockwall, 75087

12:30 PM | Bruton Terrace Church of Nazareth - Dallas, 75217

Jornadas en California: despensas con FIND Food Bank

El FIND Food Bank es el principal banco de alimentos del sur del estado, su misión principal es combatir el hambre y la inseguridad alimentaria.

Más específicamente en la región del desierto, sirviendo a los condados del este de Riverside y del sur de San Bernardino.

Funciona como un centro de distribución regional que recoge alimentos de diversas fuentes (donaciones, empresas, etc.) para luego repartirlos de manera equitativa.

Este proporciona entre el 75% y el 100% del suministro total de alimentos al 90% de los principales comedores populares, despensas de alimentos, organizaciones religiosas y organizaciones sin fines de lucro de la región.

Por medio de su Mercado Móvil, ayuda a alimentar a un promedio de 120.000 personas al mes.

Lunes 13 de octubre

En Mecca Elementary: 65250 Coahilla St Mecca. De 4:00 a 6:00 de la tarde.

Miércoles 15 de octubre

En Desert Mirage: HS 86150 Ave 66th Thermal. De 4:00 a 6:00 de la tarde.

Viernes 17 de octubre

En Las Flores Park: 48400 Van Buren St. Coachella. De 7:00 a 9:00 de la mañana

Sábado 18 de octubre

En Mathis Bros: 81410 Hwy. 111 Indio. De 6:30 a 8:30 de la mañana.

Otras entregas anunciadas en California:

13 de octubre: Catholic Charities (Fresno), Del Rey Community Center y The Salvation Army – San Joaquin.

14 de octubre: Hope Lutheran Church. De 6:30 a 8:30 a.m., Saints Community Church y Westside Elementary School – Five Points.

15 de octubre: Coalinga – Chapel Grace, Malaga Community Center y Family Health Care Network – Goshen.

16 de octubre: The Salvation Army – Visalia y Westside Youth Center.

17 de octubre: EOC Parlier, The Salvation Army – Hanford y Calwa – Rapto Divino.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube