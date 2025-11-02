¡Dodgers campeones de la Serie Mundial 2025! Miguel Rojas sella el bicampeonato de Los Ángeles

Suscríbete a nuestros canales

Los Angeles Dodgers han sellado su estatus como una de las grandes dinastías modernas del béisbol al coronarse campeones de la Serie Mundial 2025, derrotando a los Toronto Blue Jays en un agónico y dramático Juego 7 que se extendió hasta la undécima entrada. La pizarra final fue de 5 carreras a 4 a favor de los visitantes.

Ante un repleto Rogers Centre que presenció una de las finales más memorables de la historia, la novena de Dave Roberts revalidó su título, logrando el primer bicampeonato de las Grandes Ligas en muchos años y cerrando la serie con un imponente 4-3.

La batalla estratégica en el montículo

El duelo inicial entre el veterano Max Scherzer (Blue Jays) y el fenómeno Shohei Ohtani (Dodgers) fue breve y estratégico. Ohtani cumplió con una labor de contención inicial antes de ceder el paso al bullpen de los Dodgers, lo que le permitió permanecer en la alineación como bateador designado.

Scherzer, por su parte, luchó con gallardía antes de que la gestión de relevistas se convirtiera en el factor dominante del encuentro. El empate 4-4 persistió a través de las entradas extra, llevando la tensión al límite.

El amanecer del héroe: Miguel Rojas

El shortstop venezolano Miguel Rojas, reconocido por su defensa élite, se transformó en el héroe más inesperado y decisivo del Clásico de Otoño.

La hazaña de Rojas ocurrió en la parte alta de la novena entrada cuando, con su equipo en desventaja, conectó un cuadrangular solitario que empató el partido 4-4 y forzó las entradas extra, devolviendo la vida a los Dodgers.

La celebración del bicampeonato

El jonrón de Will Smith en el inning 11 destrozó la moral de los Blue Jays y consolidó la ventaja. El manager Roberts utilizó a su ace del bullpen: Yamamoto, para cerrar el partido en la parte baja de esa entrada. A pesar de que Toronto logró llevar corredores a base, el out final llegó a través de un doble play que desató una euforia incontenible en el dogout de los Dodgers, celebrando no solo la victoria, sino el hito del bicampeonato.

Para los Blue Jays, la derrota es un final amargo tras una temporada memorable. Sin embargo, los honores son para los Dodgers, quienes demostraron tener la profundidad, el temple y la capacidad para escribir un guion de película en el momento más crítico.

