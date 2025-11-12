Así funciona la Ley del USCIS de los 60 días y visas de trabajo: todo lo que necesitas saber este 2025

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) ha detallado una regla clave que otorga un período de gracia para los trabajadores no inmigrantes. Esta norma aplica a aquellos que necesitan extender o ajustar su estatus legal en Estados Unidos (EEUU) y que enfrentan retrasos.

Esta ley del USCIS de los 60 días permite a los migrantes permanecer legalmente en el país posterior al vencimiento de su permiso. Esto es aplicable siempre que se presente una solicitud de cambio o ajuste de estatus bajo ciertas circunstancias.

¿Qué establece la regla de los 60 días sobre el estatus migratorio?

Los migrantes con visas de trabajo en EEUU cuentan con un plazo de 60 días tras el vencimiento de su permiso migratorio. Durante este tiempo, pueden alegar "circunstancias apremiantes" o situaciones elegibles que hayan derivado en el retraso de la petición de ajuste o extensión del estatus.

El USCIS enfatizó: "Si el trabajador no toma ninguna medida dentro del período de gracia, tendrá que salir de EEUU dentro de 60 días o cuando finalice su límite de validez autorizado, lo que sea más corto". El organismo también permite a los peticionarios continuar la búsqueda de empleo en EE.UU. durante este período de gracia.

¿Cuáles son las "situaciones imprevistas" que contempla el USCIS?

El organismo gubernamental contempla circunstancias imprevistas o extraordinarias para justificar la demora en la presentación de una extensión o la no salida del país. En estos casos, se busca preservar la categoría adjudicada.

Las situaciones imprevistas que pueden justificar la demora incluyen:

Catástrofes naturales, como huracanes o incendios.

Emergencias nacionales, como de salud pública.

Enfermedades graves.

Conflictos en el extranjero.

¿Existe un proceso similar para los titulares de visas de estudiante?

Sí, la agencia federal también considera las dificultades económicas para los estudiantes con visa F-1 que solicitan una autorización de empleo. Entre las situaciones imprevistas que se consideran están la pérdida de ayuda financiera o los aumentos significativos de la matrícula.

En estos casos, los estudiantes pueden solicitar una autorización de empleo para trabajar fuera del campus universitario. Para ello deben utilizar el formulario I-765 ante el USCIS, adjuntando una copia del formulario I-20.

