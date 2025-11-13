Campaña de vacunación masiva llega a Nueva York: estos son los grupos con mayor prioridad para recibir las dosis

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York (DOH) inició una gran campaña de inmunización. La iniciativa busca proteger a la población de los tres virus respiratorios que más circulan durante los meses fríos: la gripe, el COVID y el VSR.

La doctora Michelle Morse, comisionada interina de Salud, hizo un llamado a la acción. "La temporada de virus respiratorios ya está aquí, lo que significa que es hora de que todos se vacunen", declaró.

El DOH lanzó además un portal de datos que se actualiza cada jueves para alertar sobre el avance de los contagios en el territorio.

¿Por qué esta campaña de vacunación es una prioridad?

La nueva campaña de vacunación en Nueva York tiene como objetivo salvar vidas y reducir la presión hospitalaria. Cada año, entre 1.500 y 2.000 neoyorquinos fallecen por complicaciones de la gripe y la neumonía.

Ante estas cifras, la estrategia busca reducir las visitas a urgencias, hospitalizaciones y muertes. El DOH enfatiza una ventaja clave: las tres vacunas pueden administrarse en la misma visita médica, lo que facilita el acceso y evita la postergación.

¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe y COVID?

El DOH recuerda que todos los mayores de 6 meses deben vacunarse contra la gripe cada otoño. Los grupos con mayor riesgo de complicaciones graves incluyen a los adultos mayores de 50 años y a las personas con afecciones preexistentes.

Las autoridades sanitarias también instan a recibir la dosis actualizada contra el COVID, especialmente a los mayores de 65 años y las mujeres embarazadas. La inmunización sigue siendo “la mejor defensa” para prevenir las formas graves de la enfermedad.

¿Existe protección para los bebés y adultos mayores contra el VSR?

El virus respiratorio sincitial (VSR) puede causar cuadros severos, sobre todo en bebés y adultos mayores. El Departamento de Salud recomienda la vacuna a los adultos de 75 años o más, y a quienes tienen entre 50 y 74 años con afecciones crónicas.

Para los recién nacidos, la protección también es posible. Las mujeres embarazadas pueden vacunarse para transmitir defensas al bebé, o los infantes pueden recibir una vacuna de anticuerpos monoclonales una vez nazcan.

¿Dónde pueden vacunarse los neoyorquinos?

Los neoyorquinos tienen acceso a cientos de puntos de vacunación en toda la ciudad. Estos se distribuyen en hospitales, clínicas comunitarias y farmacias de barrio.

A través del mapa de salud de la ciudad, los residentes pueden ubicar el centro más cercano que ofrezca las tres vacunas. Además, el DOH aconseja llamar al 311 o consultar la página oficial si se necesitan opciones gratuitas sin seguro médico.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube