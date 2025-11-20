PoliChacao abre proceso de selección para formar parte de su organismo: así puedes aplicar

Suscríbete a nuestros canales

La Policía Municipal de Chacao anunció una nueva convocatoria para incorporar a sus filas a exfuncionarios policiales que cumplan con requisitos específicos.

A través de su cuenta de Instagram, el organismo informó que ofrece una vía para obtener ingresos y formar parte de un cuerpo de seguridad reconocido.

Dicha iniciativa busca reforzar la fuerza del municipio con personal que ya posee experiencia en labores de seguridad y orden público.

El proceso de postulación se llevará a cabo de forma directa y personalizada, enfocado en sumar talentos con vocación de servicio a la comunidad de Chacao.

Requisitos clave para postularte

La convocatoria está dirigida a ciudadanos con experiencia previa en cuerpos de seguridad.

Los interesados deben cumplir estrictamente con dos condiciones fundamentales: no haber sido destituido de ningún órgano de seguridad del Estado y no poseer antecedentes penales.

Cumplir con estos puntos es indispensable para optar por un puesto.

Contacto directo para información

El equipo de Polichacao dispuso un canal de comunicación directo para atender a los aspirantes.

Para recibir toda la información requerida sobre el proceso de postulación y obtener una atención personalizada, los interesados deben comunicarse al número 0424-1555705.

Es importante tener en cuenta que la atención de llamadas se realiza en un horario específico. Los aspirantes deben contactar al equipo de lunes a viernes, en la franja horaria comprendida entre las 8:30 de la mañana y las 4:30 de la tarde.

Beneficios garantizados por Polichacao

La Policía Municipal de Chacao asegura a sus funcionarios excelentes beneficios que complementan la oportunidad de un ingreso extra.

De acuerdo con la información proporcionada, la institución se caracteriza por ofrecer condiciones laborales competitivas.

