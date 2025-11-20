Banco venezolano ofrece puntos de venta sin costo: así puedes solicitarlo

Suscríbete a nuestros canales

El Banco Exterior lanzó una reciente promoción para negocios y profesionales independientes ofreciendo sus puntos de venta sin un costo inicial por el equipo.

De acuerdo con su página web, la iniciativa busca facilitar el acceso a sistemas de pagos modernos y seguros en todo el país, permitiendo a los comerciantes procesar transacciones de manera rápida y sencilla.

¿Quiénes pueden afiliarse?

Los interesados solo deberán cubrir una cuota fija mensual de mantenimiento de $37.

El servicio está diseñado tanto para negocios establecidos como para personas naturales que trabajen por su cuenta, ya sea con una firma personal o como profesionales en libre ejercicio.

El Banco Exterior garantizó que el proceso de pago es rápido y seguro, y la tasa que se aplica por cada venta varia dependiendo del tipo de comercio al que pertenezca el solicitante.

Beneficios clave del punto de venta

Los puntos de venta del Banco Exterior vienen cargados de las siguientes características:

El dispositivo se entrega sin cargo de compra.

Reciben pagos con tarjetas de débito y crédito, tanto nacionales como internacionales.

Los equipos cuentan con tecnología Contactless (pago sin contacto).

Los fondos de las ventas se depositan diariamente en la Cuenta Exterior del afiliado.

Ofrecen soporte técnico de primer nivel disponible los 7 días de la semana.

Requisitos esenciales para la solicitud

Para formalizar la solicitud del punto de venta, el negociante debe presentar una serie de documentos básicos:

Copia de la cédula de identidad y el RIF vigente.

Documentos que comprueben los ingresos, como el balance personal y una certificación de ingresos realizada por un contador público.

Copia de las declaraciones de Impuesto Sobre la Renta (ISLR) de los últimos tres años. Si la declaración se hizo por internet, se debe incluir el certificado electrónico de recepción.

Documentos que confirmen la existencia y ubicación del negocio, como la copia del contrato de arrendamiento o el documento de propiedad del local u oficina.

