Apartan bicis para el Niño Jesús: conozca modelos y precios

Comercios venden bicicletas, monopatines, patinetas eléctricas, patines para el regalo de Niño Jesús. Ofrecen sistema de apartado con 50 % de inicial para mantener la ilusión de los niños.

En DH Inversionesccs, ubicada en La Hoyada, se consiguen bicicletas rin 12 por $ 80, rin 16 por $ 90, rin 20 por $ 100, rin 24 por $ 130, rin 26 por $ 140; bicimotos del rin 12 al rin 20 por los precios descritos anteriormente.

Además, vende monopatines desde $ 50 hasta $ 160, patines lineales por $ 35, de cuatro ruedas por $ 35; con casco, rodilleras, coderas, manoplas y un bolso adicional para los patines; patinetas eléctricas de $ 110 a $ 120.

El encargado del negocio, José Osorio, señaló que desde el pasado fin de semana se activaron más las ventas, “porque la gente está recibiendo aguinaldo; algunos hacen un bolso para comprar el regalo o Niño Jesús a sus hijos”.

Comentó que el negocio ofrece un combo con las bicicletas, que comprende el kit de seguridad con casco, codera, rodillera y bolso; sin costo adicional.

Cuenta con sistema de apartado, se reserva el juguete con el 50 % del costo y el cliente tiene 15 días para pagar el resto. “Ya la gente está comprando y guardando los juguetes; lo más solicitado son las bicicletas”, dijo.

La vendedora de tienda Perolero, ubicada en la avenida Lecuna, Carolina Ospino, indicó que las bicicletas rin 12 cuesta $ 80; rin 16 por $ 90 o $ 100 según el modelo; rin 20 por $ 110 o $ 120, rin 22 por $ $ 130; y rin 26 por $ 160.

“Las bicicletas de rin 22 y rin 26 son montañeras, tienen discos de frenos y rines de aluminio”, acotó.

Negocios ofrecen sistema de apartado por bicicletas y monopatines

El negocio también vende bicimotos de pedal y sonido de $ 100 a $ 120, monopatín eléctrico por $ 150; patineta eléctrica por $ 140 y ofrece sistema de apartado con el cual el cliente abona el 50 % del costo del juguete.

Foto: David Urdaneta

“Pueden pagar poco a poco y retirarlo antes del 24 de diciembre; y si paga antes, se lo lleva antes. La gente está comprando bastante y la mayoría lo hace ahorita por temor a que suban más los precios. Compran y lo guardan”. Afirmó.

Expresó que lo más solicitado son las bicicletas rin 16 y rin 20, y las bicimotos. “La gente mantiene la ilusión por el Niño Jesús, puede faltar lo que sea, pero el Niño Jesús no”.

El representante de Juguetería Miami Outlet, Mahamed Elayoubi, indicó que el negocio vende bicicletas rin 12 por $ 130, rin 16 por $ 160, rin 20 por $ 190; monopatín eléctrico por $ 200, patineta de dos ruedas por $ 170.

El local ofrece sistema de apartado, el cliente reserva el juguete con el 50 % y paga el resto en 20 días.

“La gente ya está comprando y guardando para el Niño Jesús. Lo más solicitado son las bicicletas rin 16 y rin 20”, dijo.

En la tienda Todobaratiiico se consiguen monopatines y bicicletas. Los monopatines con Mariquita y asiento cuestan $ 44,10; otros modelos valen $ 21,30 o $ 57. Las bicicletas se consiguen en varios modelos, por $ 100,70; otra por $ 77; y una rosada por $ 92,90.

El asesor de ventas, Brayan González, señaló que los clientes solicitan monopatín y bicicletas por igual.

