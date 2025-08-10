Seguridad automotriz en EEUU: modifican normas sobre los asientos infantiles y esta es la nueva exigencia

Suscríbete a nuestros canales

Los asientos infantiles para automóvil en Estados Unidos deberán cumplir próximamente con una nueva exigencia federal que los obliga a superar pruebas de choque lateral.

Esta modificación representa un avance importante en la protección de los niños durante los viajes en vehículo según reporta Mundo Deportivo.

Hasta ahora, las regulaciones solo requerían evaluaciones en colisiones frontales, dejando un vacío en cuanto a los impactos laterales, que son altamente peligrosos.

Las autoridades decidieron cerrar esta brecha actualizando los protocolos de seguridad, lo que permitirá una mayor protección para los más pequeños.

Cambios

Aunque aún no se define aún la fecha exacta de implementación, los nuevos requisitos obligarán a todos los fabricantes de asientos infantiles a someter sus productos a pruebas de impacto lateral, un tipo de evaluación que anteriormente era opcional.

Emily A. Thomas, experta en seguridad automotriz de Consumer Reports, destacó que los choques laterales conllevan un alto riesgo de lesiones y fatalidades, por lo que estas nuevas normas son un progreso vital.

Es importante señalar que los modelos actuales ya cumplen con pruebas rigurosas para impactos frontales y no representan un peligro, sino que se busca reforzar aún más la seguridad.

Consideraciones

Al adquirir un asiento infantil, las familias deben prestar atención a la información proporcionada por los fabricantes.

En el empaque o en el sitio web del producto, pueden verificar si el modelo fue probado bajo los nuevos criterios de impacto lateral.

La revista Consumer Reports recomienda asegurarse de que el asiento esté bien instalado y ajustado. También revisar regularmente que el arnés esté correctamente colocado antes de cada viaje.

Recomiendan consultar posibles llamados a revisión en el sitio de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras (NHTSA).

La correcta instalación del asiento es fundamental, independientemente del modelo utilizado, para garantizar la seguridad de los niños en el automóvil.

