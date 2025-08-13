¡Programa ArrayRx en Arizona! Ahorra hasta el 80% en medicamentos: te decimos cómo

Suscríbete a nuestros canales

En un esfuerzo por aliviar la carga financiera, los residentes de Arizona ahora tienen acceso a una variedad de programas y tarjetas de descuento que pueden reducir el precio de los medicamentos hasta un 80%.

Recientemente, una iniciativa del gobierno estatal se sumó a la lista de opciones disponibles, según informó La Nación.

La gobernadora Katie Hobbs firmó una Orden Ejecutiva para que Arizona se una a ArrayRx, un programa público que permite a los residentes acceder a medicamentos recetados a precios significativamente más bajos.

¿Cómo funciona el programa ArrayRx?

La gobernadora informó que los residentes podrán obtener una tarjeta de descuentos gratuita al unirse al programa ArrayRx.

Esta tarjeta promete aliviar la carga económica de los medicamentos, ofreciendo hasta un 80% de descuento en medicamentos genéricos y un 18% en medicamentos de marca.

Trevor Douglas, un representante de ArrayRx en Oregón, aclaró que la tarjeta está diseñada para ayudar a cualquier residente, sin importar si tiene seguro médico o no.

Sin embargo, enfatizó que los descuentos no se pueden combinar con otros seguros o programas, por lo que es crucial que los usuarios comparen precios y elijan la opción más favorable para ellos.

Esta tarjeta de descuento es gratuita y se acepta en más de 65.000 farmacias en todo el país.

Proceso para acceder al programa

Para acceder a los beneficios, los residentes de Arizona deben registrarse en el programa ArrayRx y obtener su tarjeta digital.

Una vez que obtengan su tarjeta, pueden simplemente descargarla, guardarla o tomar una captura de pantalla en su teléfono. Al ir a la farmacia, solo necesitan mostrarla al personal para aplicar el descuento.

Es importante recordar que las compras realizadas a través de este programa no se contabilizan para deducciones de impuestos ni para los gastos máximos de bolsillo de su seguro.

Condiciones básicas para acceder:

Las personas que quieran formar parte del programa deberán llenar un formulario con datos personales.

Sumarse a ArrayRx no tiene costo ni cuota de membresía.

No hay restricciones de edad ni de ingresos.

Cada usuario nuevo que se registra obtiene una tarjeta de descuento digital con un número único de identificación.

Todos los medicamentos recetados aprobados por la FDA reúnen los requisitos para los descuentos.

Al obtener la tarjeta, basta con mostrarla al personal de la farmacia de su preferencia para obtener el descuento.

ArrayRx, que empezó como el Consorcio de Medicamentos Recetados del Noroeste en 2006, es una organización sin fines de lucro que actualmente beneficia a cerca de 860.000 personas en varios estados.

