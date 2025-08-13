Revisa tu baño: retiran estos jabones en EEUU por peligro de sepsis bacteriana

Suscríbete a nuestros canales

DermaRite Industries comenzó un retiro voluntario de varios productos de jabón antiséptico y antimicrobiano debido a preocupaciones sobre su seguridad.

La compañía advierte que estos jabones podrían estar contaminados con Burkholderia cepacia complejo, un grupo de bacterias que puede causar infecciones graves, según Telemundo Chicago.

Estas infecciones pueden darse especialmente en personas con heridas abiertas o sistemas inmunológicos comprometidos.

La alerta señala que el uso de estos productos podría llevar a infecciones locales en individuos sanos y, en casos más serios, a sepsis en aquellos con condiciones de salud preexistentes.

Bacterias peligrosas

El Burkholderia cepacia complejo es un grupo bacteriano comúnmente encontrado en el suelo y el agua, y puede ser resistente a los antibióticos.

Los síntomas de infección pueden variar desde fiebre y fatiga hasta infecciones respiratorias graves, particularmente en pacientes con fibrosis quística u otras enfermedades pulmonares.

Aunque hasta el momento no se reportan infecciones relacionadas con los productos retirados, la compañía insta a los consumidores a revisar su inventario y destruir los artículos afectados.

Productos retirados

Los productos incluidos en el retiro son los siguientes:

DermaKleen: Jabón loción antiséptico de atención médica con vitamina E.

DermaSarra: Analgésico externo para aliviar la picazón de irritaciones menores en la piel.

KleenFoam: Jabón espumante antimicrobiano con aloe vera para lavarse las manos.

PeriGiene: Limpiador antiséptico para uso en el área perineal.

Los consumidores que experimenten problemas de salud tras el uso de estos productos deben contactar a su médico. Para más información sobre el retiro, se puede llamar al (973) 569-9000 x104 o enviar un correo electrónico a [email protected].

