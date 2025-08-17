Estos son los peores errores que cometes al desayunar: desperdicias la comida más importante del día y aumenta el colesterol

Suscríbete a nuestros canales

Desayunar no debería ser una elección como sucede con muchas personas, sino que debe ser un hábito insustituible, pues la primera comida del día es clave para aportarle al cuerpo la energía necesaria para enfrentar las tareas diarias. Se estima que aporta entre el 20 y el 25% de la ingesta energética diaria, por lo que no se recomienda saltárselo, ni optar como hacen muchas personas, a solo beber una simple taza de café.

Este no es un hábito bien visto, y la razón es que el café no sustituye un desayuno equilibrado.

¿Por qué debemos desayunar?

Según la ciencia, saltarse la primera comida del día puede tener consecuencias negativas para la salud. El Dr. David S. Ludwig, experto en nutrición del Hospital Infantil de Boston afiliada a Harvard, indica que no desayunar puede alterar el ritmo circadiano y provocar que el cuerpo utilice sus reservas de energía, incluidas las almacenadas en los músculos. Cuando esto ocurre genera cansancio y hasta aumenta la probabilidad de consumir snacks poco saludables y comer más en exceso en las otras comidas, refiere el sitio web Alimente.

Es allí donde radica la importancia del desayuno y de ingerir alimentos saludables que le aporten al cuerpo las vitaminas y nutrientes necesarios para enfrentar el día con energía.

De igual manera, se debe cuidar la cantidad de alimentos a ingerirse, pues no está bien comer demasiado ni poco.

Estudio científico

Un estudio español en el que intervinieron 383 participantes de entre 55 y 75 años durante tres años, y se evalúo cómo influye la cantidad y calidad de un desayuno a través de diferentes indicadores dio como resultado que no se debe desayunar demasiado ni poco.

“Los desayunos bajos en energía o altos en energía, pero de mala calidad, se asociaron a una mayor adiposidad (tejido adiposo) y triglicéridos, así como a niveles más bajos de colesterol HDL (el bueno) en los ancianos”, así lo expone la revista The journal of nutrition, health and aging, comparte MSN.

En otras palabras, las personas que consumen en la primera comida del día menos del 20% o más del 30% de sus calorías diarias, cuentan con un índice de masa corporal y un perímetro de cintura más elevado, y con ello aumenta el riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular; mientras que, quienes consumen entre el 20% y el 30% de las calorías en el desayuno preservan la salud del corazón.

En conclusión, “tomando un desayuno bueno en cantidad y calidad se contribuye a un envejecimiento saludable al mejorar los factores de riesgo cardíaco”, según los científicos.

