Touch Card: el nuevo avance en seguridad de la Tarjeta de Débito Bancamiga

Bancamiga refuerza su compromiso con la seguridad de sus clientes al presentar la nueva imagen de su Tarjeta de Débito. Este rediseño incorpora mejoras que protegen los datos personales y elevan la experiencia de uso.

El cambio más destacado es la ubicación de la información personal en el reverso de la tarjeta. Esta decisión reduce el riesgo de copias no autorizadas y protege contra el robo de datos. Además, Bancamiga integra el sistema Touch Card de Mastercard, una tecnología global que facilita la identificación táctil de cada tipo de tarjeta.

Touch Card: tecnología que distingue y protege

El sistema Touch Card añade una muesca en el borde de la tarjeta, permitiendo reconocerla al tacto. Esta innovación beneficia especialmente a personas con discapacidad visual. Según el tipo de tarjeta, la forma de la muesca varía:

Tarjetas de débito : hendidura redonda.

Tarjetas de crédito : corte angular.

Tarjetas prepago: muesca triangular.

Este detalle no solo mejora la accesibilidad, también refuerza la seguridad y la diferenciación entre productos financieros. Bancamiga apuesta por soluciones que combinan funcionalidad, inclusión y diseño.

Beneficios que hacen la diferencia

La Tarjeta de Débito Bancamiga ofrece múltiples ventajas que la convierten en una herramienta financiera versátil y moderna:

Afiliación a cuentas en bolívares y divisas.

Aceptación nacional e internacional.

Tecnología NFC para pagos sin contacto.

Operaciones en puntos de venta dentro y fuera del país.

Suscripción directa a servicios de streaming como Netflix, Disney+ y Spotify.

Compras electrónicas en plataformas locales y globales.

Además, los usuarios disfrutan de descuentos exclusivos en cadenas de comida, entretenimiento y servicios aliados. Estas promociones se activan automáticamente al pagar con la tarjeta, lo que incentiva su uso frecuente.

