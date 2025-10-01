Bancamiga impulsa el fútbol femenino venezolano rumbo a la Copa Libertadores 2025

Suscríbete a nuestros canales

Bancamiga reafirma su compromiso con el desarrollo deportivo y social de Venezuela al renovar su patrocinio a la Academia Integral de Fútbol Femenino (Adiffem). Esta institución, única en el país dedicada exclusivamente al balompié femenino, representará a Venezuela en la Copa Conmebol Libertadores Femenina 2025 tras coronarse campeona nacional por segundo año consecutivo.

El respaldo financiero de Bancamiga fortalece la formación integral de niñas y jóvenes entre 5 y 17 años, muchas de ellas provenientes de sectores vulnerables. Adiffem les ofrece entrenamiento de alto nivel, acompañamiento psicológico y acceso a recursos esenciales como transporte, alimentación e indumentaria deportiva.

Formación, valores y oportunidades para el talento femenino

José Simón Elarba, presidente de la Junta Directiva de Bancamiga, destacó que el apoyo a Adiffem forma parte de la estrategia de responsabilidad social del banco. “Al invertir en el desarrollo del fútbol femenino, promovemos la excelencia deportiva y el fomento de valores como la disciplina, el trabajo en equipo y la perseverancia”, afirmó.

María Gisela Núñez, gerente general de Adiffem, agradeció el respaldo sostenido de la institución financiera. “Contamos con niñas de muy bajos estratos. Que Bancamiga nos apoye financieramente ha significado un empuje para lograr nuestros objetivos”, expresó.

Este acompañamiento ha sido clave para consolidar el proyecto deportivo y social de Adiffem, que se ha convertido en un referente nacional por su impacto transformador en comunidades vulnerables.

Venezuela se prepara para hacer historia en Argentina

El equipo femenino de Adiffem se prepara para disputar la Copa Conmebol Libertadores Femenina 2025, que se celebrará del 2 al 18 de octubre en Argentina. Las jugadoras asumen el reto con entusiasmo y determinación.

La mediocampista Melani Chirinos aseguró que enfrentan el torneo “con mucha responsabilidad”. Reconoció la dificultad del grupo, pero reafirmó que el objetivo es “ganar y pasar de fase”.

Por su parte, la portera Ariadna Da Rocha expresó su confianza en el equipo. “Vamos a dejarlo todo en la cancha. Sé que vamos a llegar lejos. Vamos para hacer historia con Venezuela y con Adiffem”, declaró.

Bancamiga se enorgullece de acompañar a estas jóvenes promesas en su camino hacia la gloria continental. Su inversión en el deporte femenino reafirma la convicción de que el fútbol puede ser una poderosa herramienta de inclusión, superación y cambio social.

CON INFORMACIÓN DE NOTA DE PRENSA

Visite nuestra sección de Servicios.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube